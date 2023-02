Prueba de ADN: Qué es, cuánto tiempo tarda y cuál es la fiabilidad del test que se le realizará a Julia Wendell

Julia Faustyna Wendell, se ha convertido en el centro de todas las miradas y titulares públicos en los últimos días. Esta joven polaca ha añadido un capítulo más al eterno caso de la misteriosa desaparición de la niña Madeleine McCann, asegurando ser la propia pequeña desaparecida en 2007 en Praia da Luz (Portugal) cuando se encontraba de vacaciones con sus padres. Wendell ha aportado varias comparaciones gráficas en fotografías de ambas y afirma tener una peca en la pierna y una mancha en el ojo llamado síndrome del ojo de gato en los mismos lugares que la niña británica. En cuanto al desfase en la edad, asegura que hace unos meses quiso obtener una copia de su certificado de nacimiento, pero no lo consiguió. Tras el aporte de estas 'pruebas' y la seguridad en sus aseveraciones, los padres de la británica, tras varias insistencias de la joven a través de sus redes sociales (@iammadeleinemccan), han accedido a realizarse una prueba de ADN para comprobar si la adolescente polaca es en realidad su propia hija. ¿En qué consiste este test genético?, ¿Cuál es su fiabilidad?, ¿en cuánto tiempo sabremos si las sospechas de la joven se corroboran?

QUÉ ES

determinar el padre o la madre biológicos de un niño o adolescente a través del análisis de ADN. Lo hace examinando la información genética que los padres y las madres transmiten a sus hijos o hijas, tanto en la sangre como en otro tipo de células. Así, se puedan determinar las relaciones familiares. Es un procedimiento en el que se puedea través del análisis de ADN. Lo hace examinando la información genética que los padres y las madres transmiten a sus hijos o hijas, tanto en la sangre como en otro tipo de células. Así, se puedan determinar las El ADN se produce en cada célula de nuestro cuerpo como modelo, y estas piezas de ADN contienen nuestra información en forma de códigos que definen nuestros rasgos y características individuales. Este código, llamado código genético, es un conjunto de cuatro tipos de bloques de construcción que forman el ADN. Cuando las dos hebras de ADN se separan, cada bloque (llamado "base") crea una plantilla muy precisa para las bases de la nueva hélice de ADN para que la información no se pierda, sino que se amplifique y conserve. El cuerpo de cada persona tiene una secuencia de ADN única e irrepetible. Se puede decir que el ADN de cada persona es una huella dactilar, pero parte de esta secuencia de ADN es la misma y apenas cambia entre familias. La mitad de nuestro ADN proviene de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. ¿Cómo se realiza? Según indican desde Ampligen, habitualmente las muestras a analizar se obtienen directamente de la saliva de las personas a analizar, mediante un frotis bucal realizado con bastoncillos de algodón que se introduce en la boca y frotas por el interior de la mejilla.

También se puede obtener ADN de otros muchos tipos de muestras:

Uñas cortadas (de manos o pies).

Pelos arrancados, con raíz o bulbo (los pelos cortados no sirven).

Colillas, cepillos de dientes, chicles, caramelos y similares.

Manchas de sangre (tiritas), de semen (preservativos) o de sudor (ropa sin lavar).

Objetos con saliva: recipientes de bebidas (vasos, latas, tazas), sobres o sellos.

Pañuelos con mucosidades.

Dientes de leche, pinzas de ombligo y cordones umbilicales.

Orina (pañales).

Restos cadavéricos (huesos y dientes).

Tejidos biológicos (biopsias en parafina).

La muestra más fiable siempre será la de sangre o la de saliva, obtenida a través del frotis bucal mencionado. Son las muestras más utilizadas y de las que se obtendrán resultados con bastante exactitud. Después de tomar una muestra de ADN, los investigadores purifican el ADN de la célula para poder leer las pequeñas diferencias (la lectura se realiza mediante un secuenciador de ADN especial que utiliza códigos de barras).

Cuando se alinean los códigos de barras uno al lado (el del supuesto padre y el del hijo) se puede visualizar de manera clara si el hijo y el presunto padre están emparentados ya que de ser así, la mitad de las rayas del código de barras debe alinearse con el código de barras del padre, y la otra mitad se alinearán con el código de barras de la madre. Si el hombre sometido a la prueba no fuera el padre natural del hijo y no hubiera ninguna relación biológica, no habría ninguna barra que coincidiera.

En la interpretación de los resultados, en al menos dos marcadores no debe existir ninguna coincidencia entre los alelos/genotipos del supuesto padre e hijo, lo que se le denomina exclusión, y descarta de inmediato la paternidad biológica.

CUÁNTO TIEMPO TARDA

En general, el proceso implica tomar muestras de ADN de la persona que se somete a la prueba, así como de las personas que se quieren comparar, como el presunto padre y el niño. Las muestras de ADN se analizan en un laboratorio y se comparan para determinar la relación biológica.

Para una prueba de ADN de paternidad o de filiación, que son las pruebas más comunes, el tiempo de procesamiento suele durar desde unos pocos días -entre cinco y siete- a un par de semanas.

FIABILIDAD

La prueba de paternidad realizadas por ADN son muy sensibles y confiables. La tasa de detección de relaciones entre padres e hijos supera el 99,999%. Este porcentaje aumentará en función de dos factores, el número de marcadores de ADN analizados y la frecuencia con la que se encuentren sus valores en toda la población.