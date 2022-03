Síndrome del cabello impeinable: El extraño padecimiento que sufren cien personas en el mundo

A través de las redes sociales son muchas las historias curiosas que conocemos. Gracias a su capacidad de interconexión se han convertido en mucho más que una tecnología digital: también es una red de interacciones y relaciones sociales, además de una fuente de información. Y en la salud no podía ser menos. Navegando en ellas, hemos podido conocer historias de todo tipo y ser conocedores, a su vez, de conceptos o enfermedades antes desconocidas. Es es caso de Locklan Samples, un niño de solo un año de vida, que ha dado la vuelta al mundo por su llamativo cabello. Este bebé estadounidense de 16 meses se hizo viral en las redes sociales,hace tan solo unos días, por padecer una extraña patología llamada ''síndrome del cabello impeinable''.

Katelyn Samples, madre de un pequeño, publicó una fotografía de su bebé de diez meses en Instagram y recibió un mensaje de un usuario desconocido que le alarmó: "¿Tu hijo ha sido diagnosticado con el 'síndrome del cabello impeinable'?".

El síndrome del cabello impeinable afecta a unas 100 personas en el mundo y se trata de una extraña anomalía del cuero cabelludo que hace que el pelo sea seco, rizado, se proyecte hacia fuera y crezca en distintas direcciones.

En el caso de Lockan, la familia comentó que cuando nació Lockan tenía una cabellera negra, similar a la de su madre. Fue a los 6 meses cuando su cabello empezó a cambiarle tanto en textura como en color. Sus padres lo llamaban pelusa de melocotón. A los 9 meses ya era completamente rubio, casi albino.

En ese momento sus padres decidieron llevarlo al pediatra y, tras observar y analizar el pelo, confirmaron que el pequeño sufría esta rara condición que hacía que su pelo creciera siendo más suave, quebradizo y, sobre todo, alocado y rebelde.

La madre del pequeño cuenta que no peina casi nunca el pelo de Lock, ya que se rompe fácilmente, y tampoco lo lava a no ser que se manche jugando con tierra, porque no acumula grasa. También reconoce que la gente suele ser muy amable con ellos y siempre quieren tocarlo porque es extremadamente suave.

SÍNTOMAS

Los síntomas suelen desarrollarse entre los 3 meses y los 12 años de edad. El cabello adopta de forma progresiva un color rubio plateado o pajizo, de aspecto seco y desordenado, proyectándose por fuera del cuero cabelludo y creciendo en diferentes direcciones, siendo prácticamente imposible alisarlo con el peinado.

La cantidad de cabello es normal. Se considera que la rigidez y brillo del cabello son el resultado de una papila dérmica deforme que da lugar a una queratinización anómala de la vaina epitelial interna del folículo piloso. Parece probable que sea una enfermedad hereditaria autosómica dominante con una penetrancia variable, si bien hasta el momento actual no ha sido identificado ningún gen responsable.

Los síntomas del síndrome del cabello impeinable generalmente mejoran o desaparecen espontáneamente con la edad, sin necesidad de tratamiento, en el inicio de la pubertad. El uso de champú de piritionato de zinc y de acondicionadores pueden ayudar a mejorar el aspecto del cabello debido a sus efectos hidratantes.