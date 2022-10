Sufrir párkinson antes de los 30, causas y síntomas tempranos en casos como el de Michael J.Fox

El reencuentro de Michael J. Fox y Christopher Lloyd 37 años después de ‘Regreso al futuro’ y la ovación que recibieron en la New York Comic Con 2022 💔🥺 #michaeljfox #christopherlloyd #regresoalfuturo #backtothefuture #nycc #newyorkcomiccon pic.twitter.com/qlGCa80vkJ

Los nombres de, Marty y Doc, son un clásico para un cinéfilo de cualquier generación.37 años han pasado desde que se vieran por primera vez sus peripecias en la gran pantalla en la célebre sagaque este fin de semana ha vuelto a unir a sus fans. Los actores reaparecieron en público en el escenario de la Comic Con de Nueva York en un encuentro que se ha vuelto viral y que ha sido ovacionado y aplaudido por todos sus fans. Allí mismo, recordaron con nostalgia aquellos años y compartieron anécdotas sobre el rodaje y la química instantánea que surgió entre ellos. Pero la charla no giró solo en torno a la ficción, sino a una realidad muy cruel que desde hace 30 años sufreSe trata de la enfermedad de Parkinson, que le fue diagnosticada en pleno auge de su carrera, a los 29 años, y que trastocó por completo su mundo, su carrera y su salud física.

Los primeros síntomas losy mientras grababa Doc Hollywood, algo que le obligó a dar un giro de guion inesperado y que le llevó a tomar malas decisiones en lo personal y profesional. Pese a este golpe, a día de hoy prefiere ver la parte positiva de lo vivido y admite que le es indiferente''el párkinson es un regalo, no lo cambiaría por nada'' afirmó. Desde entonces, el público se está preguntando como se desarrollan los síntomas tempranos antes de los 30 de una enfermedad que se relaciona con la tercera edad. En este artículo podrás conocer más sobre estos casos que representan el

Los cambios en varios de estos genes pueden no aumentar directamente el riesgo de desarrollar la enfermedad pero que sumados a otros factores, como los ambientales, pueden condicionar su aparición (esto suele darse en casos de inicio más tardío.)

La enfermedad de Parkinson se caracteriza por la falta de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina que es responsable del movimiento corporal y de regular el estado de ánimo de una persona. No está claro qué provoca los bajos niveles de dopamina, el tipo de neurona afectada por esta enfermedad neurodegenerativa. Pero los principales factores que la componen son bien conocidos: la edad, el entorno, el entorno, sobre todo en las zonas rurales, y, para los jóvenes, la genética. Entre los casos recientes reportados en este artículo se encuentran algunos datos que muestran la importancia de la genética en la enfermedad de Parkinson, especialmente en adultos jóvenes:

Fases

Fase pre-sintomática

Esta etapa corresponde a pacientes que han desarrollado la enfermedad de Parkinson pero aún no han desarrollado síntomas motores o no motores. A pesar de la https://www.diariodesevilla.es/sociedad/Desarrollan-inteligencia-artificial-deteccion-Parkinson-respiracion_0_1714629099.html sobre cómo detectar la enfermedad en esta fase, aún no se ha establecido un procedimiento efectivo que resultaría clave para frenar la progresión.

La clave es, si en el futuro tenemos un tratamiento que pueda ralentizar la enfermedad o frenarla, será muy importante aplicarlo pronto, cuando no hay síntomas, con el fin de retrasar su aparición o bien que no aparezcan.

Fase premotora: no hay temblor

Como su nombre indica, en esta fase son diagnosticadas las personas que aún no sufren los síntomas motores de la enfermedad (los que más tipicamente se asocian esta), pero sí sufren de otros, ya que la degeneración neuronal está avanzando.

De hecho, aproximadamente del 60 al 80 por ciento de las neuronas productoras de dopamina en el cuerpo estriado se pierden antes de que aparezcan los primeros síntomas motores, lo que demuestra aún más la importancia del tratamiento temprano.

Es común que en esta etapa aparezcan síntomas no motores pero que tienen gran impacto en el día a día de las personas que los sufren, como son:

Hiposmia o pérdida de olfato.

Estreñimiento. Esto no es un síntoma claro por sí solo, ya que puede preceder hasta 25 años a la aparición de los síntomas motores de la enfermedad.

Alteraciones del sueño. Estos trastornos del sueño son variados y pueden ir desde hablar en sueños a realizar movimientos bruscos mientras la persona se encuentra dormida

A ellos debemos sumar los trastornos del estado de ánimo, que se observan con frecuencia antes de la aparición de los síntomas motores. Las más claras manifestaciones de estos trastornos serían la depresión o la ansiedad.

Fase motora

En esta etapa, los pacientes con enfermedad de Parkinson tendrán una serie de síntomas motores, el más común de los cuales son los temblores, pero también hay otros síntomas.Estos incluyen dificultad para caminar o moverse, rigidez e incapacidad para desarrollar cualquier movimiento (tradicionalmente llamado "quedarse quieto"), falta de expresión facial, mareos o desmayos, o encorvamiento de la espalda. Así lo expresó el propio actor durante su intervención: ''Sin la intervención de un agente químico, el párkinson me deja petrificado, inmóvil, inexpresivo, mudo y por completo a merced de mi entorno''.