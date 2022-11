Alineadores invisibles 'online': ''los pacientes pierden tiempo, dinero y sufren consecuencias irreparables para su salud''

La comodidad, la discreción y la avanzada tecnología de los alineadores transparentes hacen de la ortodoncia invisible una de las tecnologías más solicitadas por los pacientes que acuden a las consultas dentales. Sin embargo, esta petición popular en las clínicas profesionales, ha experimentado un cambio en los últimos años. Desde el inicio de la pandemia, las empresas que comercializan ortodoncia online sin supervisión profesional han proliferado de manera notable. Utilizando como cebo las redes sociales, la publicidad de los 'influencers' y precios mucho más económicos, han conseguido atraer a un público cada vez más amplio. En consecuencia, los problemas de mordida, la retracción de encías, el dolor cervical ,problemas de movilidad e incluso complicaciones respiratorias son síntomas comunes que están experimentando algunos de los usuarios de esta nueva tendencia. En algunos casos, el daño es tan grave que no se puede revertir y en la mayoría, la solución es compleja (y costosa).

Acerca de esta nueva problemática ha hablado la Dra. Eugenia Cervantes, especializada en Estética Dental y una de las doctoras favoritas de nuestras 'celebrities', quien ha estado compartiendo a través de sus redes sociales contenido sobre la importancia de la figura de un ortodoncista cualificado.

''No me sorprende que estos tratamientos fracasen al no tener ningún seguimiento de un dentista. Si bien las visitas con la ortodoncia invisible son más espaciadas, hay que que revisar cada mes si el paciente usa correctamente los alineadores, cómo lleva la higiene, como está su salud bucodental en general, ese el fin de las revisiones periódicas'', expone la Dra. Eugenia Cervantes.

Asimismo, tanto el Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM), La Sociedad Española de Ortodoncistas (AESOR) y hasta el Ministerio de Sanidad se han pronunciado sobre el riesgo de la venta de alineadores por Internet. Sin embargo, tras la distancia que tomaron los pacientes con sus propios profesionales de confianza durante los meses de aislamiento y la 'prisa' por lucir la dentadura perfecta a un precio más bajo, sigue provocando que muchos de ellos pasen por alto estas advertencias.

La importancia de la planificación

La profesional denuncia que estos tratamientos, además de ser ilegales, deben pasar por una supervisión previa del propio profesional para valorar de forma global todo el complejo orofacial, así como la propia estética de su rostro y sonrisa, la función masticatoria y la salud de sus dientes y encías. Así, explica que ''el problema no es la técnica, ni el software, ni los alineadores. La tecnología siempre será una gran aliada, pero sin un correcto diagnóstico de un dentista y su planificación no se consiguen resultados. Los alineadores transparentes no se mueven por sí solos.''

Y es que, cualquier técnica de ortodoncia, incluida la transparente, requiere un control de ortodoncia regular, y se deben realizar las correcciones necesarias durante todo el período de tratamiento. La planificación y supervisión integral por parte de profesional durante todo el proceso es muy importante para un buen resultado.

Pese a las denuncias y las advertencias profesionales de unas empresas 'low-cost' que la Doctora considera ''irresponsables'', la comercialización y publicidad de estos productos no ha cesado y, más bien al contrario, ''ha proliferado'' bajo la falsa apariencia de centros sanitarios. El problema es que en su mayoría carecen de dicha autorización y se limitan a ser meros fabricantes. Según se recoge en la normativa, se prohíbe la venta de estos procedimientos de manera online o de venta a domicilio, ya que siempre deben estar sujetos a prescripción y manipulación por parte de un profesional cualificado.

Asimismo, según aduce la Dra. Cervantes, ''la ortodoncia puede ser multidisciplinar, se pueden combinar tratamientos quirúrgicos, periodontales y de estética. No es solo alinear los dientes, la planificación busca un resultado primero saludable y funcional a largo plazo.''

Los riesgos

Así, en estos tratamientos 'express' que dichas marcas se encargan de bombardear en redes y medios, los resultados no son ''viables'' en muchos de los casos , un hecho que luego presenta complicaciones clínicas. ''No es lo mismo un caso de dientes ligeramente torcidos que uno severo, como una mordida que le impide al paciente cerrar la boca completamente, esto no se puede corregir solo con un aplicativo móvil y sin acudir a la clínica.'', asevera Martínez.

Sin esta supervisión, el tratamiento puede poner en riesgo la salud bucodental del paciente y provocar la alteración en la oclusión, dolores articulares (dolor en la mandíbula), desgaste dental por el mal contacto de los dientes, problemas estéticos por una inadecuada valoración de la estética facial y dental del paciente, recesión de encías, movilidad dentaria , reabsorción de las raíces de los dientes o hasta la pérdida de piezas dentales.

En esta línea, la AEMPS emitió una alerta en la que recomendaba que ''la única manera de garantizar la seguridad de los tratamientos de ortodoncia es contar con un profesional sanitario'' y afirma que no se deben realizar compras online de este tipo de productos. Por otro lado , especifica que cualquier incidente relacionado con el uso de estos productos hay que notificarlo en el portal Notifica PS.

A este respecto, la odontóloga hace un llamamiento a ''dentistas e instituciones'' para alertar sobre el tema pensando en futuros pacientes que necesiten ortodoncia ''ya que corren el riesgo de perder tiempo, dinero y sufrir consecuencias irreparables para su salud.'' sentencia.

