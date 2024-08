Claves para identificar si tienes adicción al trabajo

Comenzamos un nuevo mes en el que muchas personas trabajadoras empiezan sus vacaciones, pero no para todas es motivo de alegría ya que muchas de ellas van a tener dificultades para desconectar de su trabajo.

Estamos tan acostumbrados a pasar horas trabajando que es como si nos faltara una parte de nosotros cuando decidimos "desconectar". Sí, somos adictos al trabajo, a continuar las jornadas laborales cuando salimos de la oficina, no podemos resistirnos a mirar ese email que nos llega cuando estamos en nuestro tiempo libre, a contestar esa llamada cuando estamos reunidos con la familia o con los amigos con la consiguiente coletilla de: "¿me disculpáis un momento?" para seguidamente ausentarse del grupo.

Está estudiado y hay datos que lo corroboran. Fue la Universidad Politécnica de Valencia, la que calculó, hace ya 12 años, que el 4,6 % de los profesionales en España eran adictos al trabajo y predijo que esta cifra podría superar el 11 % en tres años. Han pasado más de tres y aunque los datos no están actualizados, ni hay ninguno oficialmente publicado, es evidente que ha aumentado esa cifra.

Hay que saber parar

El problema de la adicción al trabajo es que no sabemos parar, nos hemos subido a la rueda laboral que gira y gira diariamente y a todas horas. Le pasa mucho a altos cargos y a personas dueñas de sus propias empresas y para saber parar, primero hay que prestar atención a las claves que nos permiten identificar si tenemos adicción al trabajo.

Por ejemplo, ¿trabajas más horas de las establecidas, incluso, en casa? Si respondiste que sí, tienes obsesión constante por el trabajo. Hasta el mismo Bill Gates se dio cuenta de que "la adicción al trabajo hunde la productividad". Le costó aprenderlo, pero al comprender los efectos negativos de no descansar, se volvió un gran promotor del descanso para mejorar en el desarrollo laboral.

Así que si sientes ansiedad o, incluso culpa, por no ir a trabajar o por no estar haciendo lo que se supone que deberías estar haciendo, laboralmente hablando, porque a lo mejor estás pasando tiempo con tus hijos que también es algo que deberías hacer, sobre todo, en vacaciones. Se te presenta un malestar porque no estás obteniendo el rendimiento esperado, pero, por otra parte, te sientes compesado.

Si te encuentras experimentando estas sensaciones, tienes que parar porque tienes adicción al trabajo, el cual puede llegar a causarte (o igual ya has llegado a ese punto) estrés crónico, ansiedad, depresión, fatiga, insomnio y dolores físicos.

Workaholic o adicción al trabajo

Según datos que ha dado a conocer recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la patología mental es la segunda causa de días de baja en el ámbito laboral, habiéndose incrementado casi un 40 % en los últimos años". Estos datos convierten en una prioridad identificar las señales que nos alertan que podríamos tener adicción al trabajo o workaholic.

No importa el nombre que le quieran poner. La cuestión es que, en este caso, el término "workaholic" se refiere a una persona adicta al trabajo y una necesidad incontrolable de trabajar de manera excesiva. Estas personas dedican una cantidad desproporcionada de su tiempo y de su energía al trabajo, además de que en el futuro les va a traer problemas de salud y otras dificultades como las relaciones interpersonales.

Este término tiene un trasfondo que significa que es un concepto que va más allá de la dedicación y del compromiso laboral. Más bien se podría decir que hay una relación insana con el trabajo donde la persona siente una necesidad constante de trabajar para sentirse útil o valioso.