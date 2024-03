Si no te gusta correr ni andar, subir escaleras tiene los mismos beneficios que hacer los 10.000 pasos diarios

Elegir el tipo de ejercicio que te viene bien para estar en forma es una tarea que lleva su tiempo. Llevamos años escuchando que caminar 10.000 diarios es una recomendación saludable. Esta idea surgió hace unos años cuando el doctor Yoshiro Hatano, para evitar que sus ciudadanos de Japón, adoptaran el estilo de vida de los estadounidenses, retó a los japoneses a hacer 10.000 pasos diarios con los que, aseguraban, se eliminaban 500 calorías.

Esta idea aún perdura, pero no todos los lugares cuentan con clima para salir a ponerlo en práctica, a otros no les gusta este tipo de actividad cardiológica y otros no tienen tanto tiempo, por lo que hay una actividad equivalente a la realización de esos pasos, con las que, además, se queman más calorías, es fácil de realizar, de bajo impacto y lleva menos tiempo. Se trata de subir escaleras.

Esta comparativa es una conclusión extraída de un estudio para el que se emplearon doce años y medio y participaron casi 500.000 personas. En el transcurso de esta investigación, se tuvieron en cuenta los antecedentes familiares, riesgos, predisposición genética y los hábitos de vida de los participantes.

Cuidando la postura al subir las escaleras

Subir 50 escalones al día disminuye en un 20% el riesgo de sufrir enfermedades, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo que a su vez aumenta el flujo de oxígeno al cerebro. Este aumento en la oxigenación puede mejorar la concentración, la memoria y la capacidad de resolución de problemas, lo que resulta en un rendimiento cognitivo mejorado en diversas tareas. Pero, por muy sencilla que sea esta actividad, hay que seguir unas recomendaciones para hacerlo bien y poder recibir todos los beneficios: