¿Por qué es más difícil encontrar pareja a los 40 años?

No hay edad para encontrar el amor, pero sí que es verdad que unas décadas lo ponen más fácil que otras. Cuando eres más joven, tienes más tiempo, menos obligaciones, el círculo de personas con las que tratas es más grande, eres más lanzado y estás más abierto a recibir nuevas personas en tu vida, a vivir más experiencias, etc.

A los 40 años, ya tienes una trayectoria que te hace pensar y pensarte mejor los pasos que vas a dar antes de darlos, has sufrido desengaños y quieres pisar sobre terreno firme antes de lanzarte a una nueva aventura, eres más realista y menos iluso, lo que a veces puede suponer una barrera que te frena a abrirte a vivir nuevas experiencias, no sólo amorosas. Las míticas frases: "Yo ya no tengo edad para..." o "Yo ya estoy mayor para...".

Por lo tanto, el hecho de encontrar pareja a partir de los 40 tiene que ver con un cambio de mentalidad, más que con la propia edad en sí. Veamos qué impedimentos suelen tener o más bien suelen ver las personas con más de 40 años a la hora de buscar pareja.

Te cuesta lidiar con los cambios

Tienes una vida tranquila, llevas tiempo haciendo lo que quieres, haciendo lo que te gusta y lo que te apetece y lo que no. La idea de que alguien nuevo llegue a tu vida, tengas que compartir ciertas cosas que ya son tuyas y que, además, tengas que ceder para adaptarte a otra persona, puede que sean razones para que te entre pereza empezar una nueva relación o una etapa amorosa. Tienes más claro lo que quieres y lo que no quieres en tu vida y no te apetece mucho que alteren tu estabilidad interior, por lo que muchas veces acabas abandonando antes de comenzar una historia de amor.

Es más difícil aceptar un compromiso

En los 20, parece que todo era más fácil, incluso, dejarse llevar por la idea de amor romántico y por la expectativa del amor idílico. Tu falta de experiencia te empujaba a hacer todo por amor y a adaptarte a otros modos de vida. Algo que no sucede una vez cumplidos los 40 o, al menos, no con tanta frecuencia.

Puede ser difícil por los hijos o por la ex pareja

¿Viviste una experiencia amorosa en el pasado que no te dejó buen recuerdo? Si es el único conocimiento que tienes de lo que significa vivir una relación de pareja, puede que pongas una barrera por medio impidiendo abrirte a nuevas experiencias. En este sentido, hace falta sanar primero las heridas emocionales para volver a involucrarse y que tu daño, no haga, a su vez, daño a la otra persona.

Lo mismo sucede con los hijos. A veces, el tiempo que hay que dedicarle a los hijos, quienes se encuentran en etapa de crecimiento y aún viven en la casa, te limita para poder tener disponibilidad para conocer a otra persona.

Tienes más dificultades para conocer nuevas personas

A medida que van pasando los años, el círculo de personas con las que te rodeas es más pequeño, suele ser más cercano, también porque eres más selectivo con las personas a las que dejas formar parte de tu vida. En décadas anteriores, cuantos más amigos y por más sitios te movieras, mejor.

Las citas online dejan lugar a malos entendidos

Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, con las aplicaciones de citas, no hace falta desplazarse para conocer gente nueva con la que empezar a establecer una comunicación. El problema es que muchas veces, entre que no conoces a la persona y que son mensajes escritos sin ninguna tonalidad, pueden surgir malos entendidos que perturben la buena comunicación y relación.