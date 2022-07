Los efectos secundarios más comunes tras tomar la píldora del 'día después'

Las pastillas anticonceptivas nacieron allá por los años 60 como una gran revolución en un mundo 'moderno' que comenzaba a abrirse a la nueva 'libertad' sexual de entonces. En aquel momento, empezó una nueva sexualidad que incidiría en la vida de millones de mujeres de todo el mundo. De hecho, pocos acontecimientos en la historia de la investigación farmacológica han tenido tanto éxito. Las fórmulas y sus componentes hormonales han ido evolucionando y perfeccionándose con el paso de los años y reduciendo sus efectos secundarios. Sin embargo, muchas mujeres dejan de tomarlas pasado un tiempo para limpiar su cuerpo de los procesos hormonales que, aunque en menor medida, también causan las mismas. Durante este tiempo, también empezó a popularizarse la conocida como 'pastilla del día después'.

Si tienes relaciones sexuales sin protección y no utilizas otro método anticonceptivo, las posibilidades de quedarte embarazada pueden ser, como sabes, altas. La pastilla del día siguiente sirve para impedir un embarazo no deseado, por lo que se considera como un anticonceptivo de emergencia, que no debe ser utilizado como un anticonceptivo diario.

Este anticonceptivo ha probado tener un efecto sobre la ovulación, retrasándola o evitando que ocurra. También se piensa que, al alterar el moco cervical, el movimiento de los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino se ve afectado, dificultando así que alcancen las trompas de Falopio y se encuentren con el óvulo. Pero ojo, pese a que su uso está extendido alrededor del mundo, incluido nuestro país, también tiene efectos secundarios que debes tener muy en cuenta.

SUS EFECTOS

El levonorgestrel es la píldora del día después más común y la que suele darse en los centros centros de atención primaria de forma gratuita. Es eficaz si se toma en las primeras 72 horas tras la relación sexual sin protección, es decir como mucho 3 días después.

El acetato de ulipristal es una molécula moduladora de la progesterona que no contiene dosis tan altas como el levonorgestre. El acetato de ulipristal funciona en las 120 primeras horas (5 días) tras la relación sexual sin protección.

Recuerda que cada vez que la consumas estarás dosificando a tu cuerpo una gran cantidad de hormonas, mucho mayor a la que se encuentra en las píldoras anticonceptivas regulares, por lo que deberás dosificar sus tomas. Asimismo, conforme más las consumas, puede perder eficacia.

Sus efectos secundarios más comunes son:

Dolor de cabeza.

Dolor abdominal.

Hinchazón.

Dolor en el pecho.

Mareo.

Cansancio.

Sensibilidad en los senos.

Diarreas.

Sangrados irregulares o fuera de tu periodo normal.

En algunos casos náuseas y vómitos.

Adicionalmente, tu periodo sufrirá desajustes, llegará cualquier día de las tres semanas siguientes al día en que tomaste la píldora. Eso sí, cabe destacar que los rumores de infertilidad, la formación de coágulos en la sangre, cáncer y enfermedades cardiacas, no son ciertos. Tal vez presentes los molestos efectos secundarios mencionados, pero no estarás provocándote ningún daño a largo plazo.