El ejercicio, un remedio natural para la eyaculación precoz

Es divertido, te permite interactuar socialmente y controlar el peso, mejora el estado de ánimo y el sueño, aumenta la energía y ayuda a prevenir la presión arterial alta, la diabetes tipo, la depresión o la ansiedad. Los beneficios de hacer ejercicio físico son muy variados. Pero, ojo, que podría ampliar su radio de acción también al aspecto sexual del hombre y podría ser un remedio natural para la eyaculación precoz.

La eyaculación precoz es un problema sexual común. Una de cada tres personas reconoce haberlo padecido en algún momento, aunque este dato podría dispararse, ya que en ocasiones son muchos los que no identifican el problema de eyacular siempre en un lapso de 1 a 3 minutos después de la penetración, no poder retrasar la eyaculación durante el sexo nunca o casi nunca o sentirse afligido y frustrado, evitando las relaciones sexuales. Y se trata de una enfermedad que tiene pocos tratamientos farmacológicos, por lo que las primeras conclusiones de un grupo de investigadores de la Universidad Anglia Ruskin (ARU), en Cambridge (Reino Unido), publicado en la revista 'Trends in Urology and Men's Health', puede resultar el punto de partida para aliviar los problemas sexuales de miles de parejas.

Actividades físicas recomendadas

Ni dapoxetina ni clomipramina ni tramadol, que en ocasiones tienen efectos secundarios, el remedio natural para la eyaculación precoz está en el ejercicio, que se presenta como una forma eficaz para. Más de medio centenar de estudios distintos entre más de tres mil personas de diferentes grupos han servido para extraer las primeras conclusiones por parte de los investigadores. Correr durante 30 minutos, cinco veces por semana, tiene tanto efecto sobre el tiempo de latencia como tomar dapoxetina. Realizar ejercicios del suelo pélvico aumenta el tiempo de latencia de una media de un minuto a tres minutos. Y practicar yoga también mejora las estadísticas respecto a la eyaculación precoz.

Aún es pronto para elevar todo a rango de ley, pero las primeras hipótesis y teorías invitan a seguir realizando más estudios al respecto y así lo exponen los expertos en las conclusiones de su informe. "Se debe investigar más a fondo el potencial de la promoción de la actividad física para el tratamiento de la eyaculación precoz. Además, se necesitan con urgencia ensayos controlados aleatorios más grandes para guiar aún más a los médicos a seleccionar la mejor opción para diferentes grupos de pacientes".