Las frases que más repiten las personas que mienten a sus parejas

La honestidad es un pilar fundamental en cualquier relación de pareja, pero todas pasan por diferentes etapas, en las que las personas pueden caer en la tentación de ocultar la verdad o mentir. Según un estudio, tanto las mujeres como los hombres tienen más posibilidades de ser infieles en el séptimo año de relación y si no han surgido infidelidades una vez pasada esta fecha, hay muy pocas probabilidades de que aparezca.

Cuando se trata de mentiras en una relación, no hay una razón exacta que lo justifique, aunque la persona que miente crea que sí la tiene y use ciertas frases para respaldar su mentira. Estas personas normalmente, responden a un mismo patrón dentro de la pareja.

En cualquier caso, debes tener en cuenta que la mentira forma parte de la vida y no hay una técnica que te desvele 100% la verdad de lo que hay detrás de una persona. Veamos cuáles son algunas de estas frases:

1. "No me pasa nada"

Una de las frases más comunes que utilizan las personas que mienten en una relación es "No me pasa nada", así minimizan la gravedad de una situación o para evitar una confrontación. En realidad, detrás de esta aparente calma puede esconderse una verdad incómoda que la persona está tratando de ocultar.

2. "Nunca te mentiría"

Cuando alguien enfatiza que nunca mentiría a su pareja, está empleando una táctica para ganarse la confianza del otro. Paradójicamente, en ocasiones, estas palabras pueden ser un indicio de que la persona está siendo deshonesta en ese mismo momento o que ha mentido en el pasado.

3. "Solo estaba tratando de protegerte"

Esta frase se utiliza a menudo para justificar una mentira o para omitir información. La persona que miente argumenta que lo hizo por el bienestar de su pareja, pero en realidad, esta excusa deja al descubierto que hay detrás un comportamiento deshonesto.

4. "No quería herirte"

Otra frase común utilizada por personas que mienten en una relación es "No quería herirte". Es una manera de justificar que oculta la información para que la otra parte no sufra porque considera que podría ser una información dolorosa para ella. La mejor manera de no hacer daño, aunque se pase por situaciones incómodas, es ser honesto con el otro.

5. "No me puedo creer que pienses eso de mí"

Esta frase se utiliza para hacer que la pareja se sienta culpable por tener dudas sobre la sinceridad de la persona. Realmente, lo que se busca es desviar la atención de la mentira para enfocarla en la reacción de desconfianza que ha mostrado la otra persona.

6. "Se me olvidó decírtelo"

La "olvidada" es una excusa común cuando alguien oculta información relevante. Cualquiera puede tener un olvido, pero si pasa a menudo o si esta frase se utiliza constantemente, podría ser un indicativo de falta de compromiso con la relación.

7. "Lo hice por nuestro bien"

Cuando una persona justifica una mentira argumentando que lo hizo por el bienestar de la relación, es importante analizar si sus acciones realmente contribuyen a la salud de la misma.