Javier Pérez Pallarés, neumólogo: "Dentro de poco aparecerá el cáncer de pulmón en gente de 20 o 30 años que empezó a vapear con 12 o 13 años"

En los últimos años, el uso de cigarrillos electrónicos, conocidos como vapers, ha experimentado un incremento alarmante entre los adolescentes. Atraídos por sabores atractivos y la percepción errónea de que son menos perjudiciales que el tabaco tradicional, muchos jóvenes han adoptado el vapeo como una práctica habitual. El doctor Javier Pérez Pallarés, neumólogo del Hospital Santa Lucía de Cartagena, ha lanzado una advertencia contundente en Cadena Ser: "Una hora de vapeo equivale a 200 cigarrillos" y además alerta de que "dentro de poco aparecerá el cáncer de pulmón en gente de 20 o 30 años que empezó a vapear con 12 o 13 años". De esta forma, destaca la gravedad de los riesgos asociados al vapeo, especialmente en una población vulnerable como la adolescente.

Consecuencias del vapeo en la salud de los adolescentes

El vapeo no es una alternativa segura al tabaco. Los líquidos utilizados en los vapers contienen nicotina, metales pesados y otros compuestos químicos que pueden causar daños significativos en la salud. El doctor Javier Pérez Pallarés señala que los efectos del vapeo son rápidos, aunque aparentemente leves, y predice un aumento en casos de cáncer de pulmón entre jóvenes de 20 a 30 años que comenzaron a vapear en la adolescencia. A este respecto, el New England Journal of Medicine publicó en 2020 un informe sobre el brote de lesiones pulmonares asociadas al uso de productos de vapeo (EVALI) en adolescentes. El estudio identificó una relación entre el uso de cigarrillos electrónicos que contienen tetrahidrocannabinol (THC) y la aparición de síntomas respiratorios graves, lo que llevó a hospitalizaciones e incluso muertes en algunos casos.

Además, la exposición a la nicotina durante la adolescencia puede afectar el desarrollo del cerebro, aumentando el riesgo de adicción y problemas cognitivos. La inhalación de aerosoles también puede causar inflamación y daño en las vías respiratorias, llevando a enfermedades pulmonares graves. Uno de los factores que contribuyen al aumento del vapeo entre adolescentes es la percepción de que es una práctica inofensiva. El marketing de los vapers, con diseños coloridos y sabores atractivos, ha creado una imagen de producto moderno y seguro. Sin embargo, esta percepción es engañosa y peligrosa.

Medidas para prevenir el vapeo en adolescentes

El doctor Javier Pérez Pallarés destaca la necesidad de campañas educativas para cambiar esta percepción errónea. Es fundamental informar a los jóvenes sobre los riesgos reales del vapeo y desmitificar la idea de que es una alternativa segura al tabaco. La prevención del vapeo entre adolescentes requiere un enfoque multifacético que incluya educación, regulación y apoyo familiar. Es esencial implementar programas educativos en escuelas que informen sobre los riesgos del vapeo y promuevan estilos de vida saludables.

Además, se deben establecer regulaciones más estrictas sobre la venta y publicidad de vapers, especialmente en lo que respecta a su atractivo para los jóvenes. Los padres y tutores también juegan un papel crucial, al mantener una comunicación abierta con sus hijos y estar atentos a posibles señales de consumo.

El aumento del vapeo entre adolescentes es una preocupación creciente que requiere atención inmediata. Las advertencias de expertos como el doctor Javier Pérez Pallarés subrayan la gravedad de los riesgos asociados al vapeo y la necesidad de acciones concretas para prevenir su uso entre los jóvenes. Es fundamental cambiar la percepción errónea de que el vapeo es una práctica segura y tomar medidas para proteger la salud de las futuras generaciones.

Referencias bibliográficas.

Cadena Ser (2024, 3 de diciembre). "Una hora de vapeo equivale a 200 cigarrillos": el doctor cartagenero Pérez Pallarés advierte de las nuevas formas de tabaco que "matan a los jóvenes".

New England Journal of Medicine (2020). La EVALI y las epidemias de vapeo juvenil: implicaciones para la salud pública.