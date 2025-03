Este es el mejor colágeno, según la OCU

A veces, nos miramos al espejo y al ver nuestra piel sentimos que no refleja la misma energía que llevamos dentro y que no se ve igual que hace un tiempo. Antes era luminosa, tersa, con elasticidad y mostraba una apariencia de frecura natural. Sin embargo, no solemos reparar en que la piel va perdiendo colágeno con el paso del tiempo, el cual, como vemos frente al espejo, no nos deja indiferente. El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en nuestro cuerpo y desempeña un papel fundamental en la estructura y función de diferentes tejidos. Por eso, cuando lo perdemos nos deja huellas como líneas finas, pérdida de firmeza y una apariencia cansada, aunque hayamos dormido bien.

Esto puede generarnos frustración. No porque queramos que el tiempo se detenga, sino porque podemos extrañar la forma en la que nos veíamos y lo bien que nos sentíamos antes a través de nuestra piel. Cuidamos nuestra alimentación e hidratación, seguimos una rutina de skincare, pero a veces esto no es suficiente para recuperar ese brillo natural que hemos perdido con el tiempo debido a esa disminución de la producción natural de colágeno. Aunque este déficit no solo afecta a nuestra piel. También lo hace con nuestras uñas, articulaciones, huesos y otros órganos.

¿Debemos usar suplementos de colágeno?

Sin bien es cierto que existen muchas formas de completar la pérdida de colágeno, una de ellas es con la suplementación, pero en el mercado hay muchas marcas que nos pueden ayudar. Esto quiere decir que antes de comenzar a tomar alguna debemos consultar con un profesional de la salud, ya que lo primero es saber si la necesitamos, si tenemos déficit de colágeno y en caso de ser afirmativo, cuál debemos usar y en qué cantidades para equilibrarlo en nuestro organismo, así como también en qué formato deberíamos ingerirlo y con qué otros nutrientes debemos combinarlo para mejorar su absorción. En este sentido, se abren muchas incógnitas difíciles de resolver dando una sola respuesta.

La Organización de Consumidores y Usuarios es una entidad que analiza muchas marcas que hay en el mercado sobre suplementos de colágeno las cuales, según sean las razones por las que los tomamos, nos orienta sobre dichas cantidades y, en base a las cuales, vamos a obtener unos u otros resultados. Sin un análisis médico previo y personalizado es difícil hablar de marcas concretas, pero sí podemos observar que de las que analiza la OCU, todas tienen un componente en común: el colágeno hidrolizado, ya que es de fácil absorción en el organismo.

La clave está en la glicina

Según la Academia de Nutrición y Dietética, la clave de la efectividad en el aporte de colágeno está en la glicina que es un aminoácido esencial en el colágeno. Aunque se tomen suplementos, el colágeno no llega directamente a las articulaciones, sino que el cuerpo debe sintetizarlo de manera interna. Según José Luis Uliaque, director técnico y científico en Nutilab, este proceso puede compararse con un collar de perlas, donde cada perla representa un aminoácido. De esta forma, el organismo produce colágeno a partir de los aminoácidos obtenidos en una alimentación equilibrada, pero con la edad o en situaciones críticas, es recomendable suplementarse con elementos que favorezcan esta síntesis.

En especial, se debe asegurar una ingesta diaria de 15 gramos de glicina, acompañada de otros aminoácidos como arginina y lisina, además de hierro, magnesio, silicio y vitamina C. Esta suplementación debe ser constante y diaria, ya que con el paso del tiempo la producción natural del organismo disminuye, por lo que si incorporamos estos nutrientes, potenciaremos la síntesis endógena de colágeno, garantizando así su disponibilidad para cubrir las necesidades de nuestro cuerpo.

¿Por qué necesitamos suplementos de colágeno?

A modo de recordatorio, hay que tener presente que la producción de colágeno se va perdiendo progresivamente a partir de los 25-30 años, lo que provoca signos de envejecimiento y problemas articulares. Otros factores que aceleran esta pérdida sonn:

El evejecimiento natural.

Una dieta pobre en proteínas y vitamina C.

Una exposición excesiva al sol (rayos UV).

El estrés y la falta de sueño.

Consumo habitual de tabaco y alcohol.

Los suplementos de colágeno, especialmente el colágeno hidrolizado, facilitan la absorción en el organismo y pueden ayudar a compensar esta pérdida. Además, se recomienda combinarlos con vitamina C, ya que esta favorece su síntesis y aprovechamiento.

