Las razones por las que no sabemos decir 'no' a la comida, aunque no tengamos hambre

La relación entre las personas y la comida es compleja y multifacética, ya que está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales. La adicción a la comida y la ingesta compulsiva son fenómenos que han captado la atención de la comunidad científica en las últimas décadas. Aunque la adicción a la comida no está reconocida oficialmente como un trastorno en manuales diagnósticos como el DSM-5, muchas personas experimentan una pérdida de control similar a la observada en otras adicciones.

Razones por las que no podemos decir 'no'

Desde una perspectiva biológica, ciertos alimentos, especialmente aquellos ricos en azúcares y grasas, pueden activar los centros de recompensa en el cerebro, liberando neurotransmisores como la dopamina, que generan sensaciones de placer y bienestar. Este mecanismo es similar al que se observa en adicciones a sustancias como el alcohol o las drogas. Sin embargo, es importante destacar que, a diferencia de estas sustancias, la comida es esencial para la supervivencia, lo que complica su categorización como adicción. Además, estudios en modelos animales han mostrado que el comportamiento adictivo hacia ciertos alimentos se manifiesta principalmente bajo condiciones de restricción o acceso intermitente, lo que sugiere que la privación puede amplificar el deseo por estos alimentos.

En el ámbito psicológico, la comida a menudo se utiliza como una estrategia para manejar emociones negativas como la ansiedad, la tristeza o el estrés. Este fenómeno, conocido como "hambre emocional", implica recurrir a la ingesta de alimentos como una forma de evasión o alivio temporal de estados emocionales incómodos. Sin embargo, este comportamiento puede convertirse en un ciclo vicioso, donde la persona come para sentirse mejor, pero luego experimenta culpa o vergüenza, lo que conduce a más ingesta compulsiva. La psicóloga Rosana Pereira señala que este patrón puede reflejar situaciones no resueltas o dificultades para manejar ciertas emociones, y aunque no siempre alcanza la gravedad de trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia, es recomendable buscar apoyo psicológico para abordar estas conductas.

Los factores sociales y culturales también juegan un papel significativo en la relación con la comida. Las normas sociales, las celebraciones y las tradiciones pueden fomentar el consumo excesivo de alimentos. Por ejemplo, durante las festividades navideñas, es común que las personas consuman grandes cantidades de comida debido a la presión social y la aceptación cultural de los excesos en estas fechas. La nutricionista Mireia Obón-Santacana sugiere que la organización de la ingesta de alimentos de manera balanceada y la moderación en el consumo de alcohol pueden ayudar a evitar el consumo excesivo durante estas celebraciones.

El papel de la cultura de la dieta

Además, la disponibilidad y el marketing de alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, grasas y sal, pueden influir en los hábitos alimentarios y promover patrones de consumo poco saludables. La bióloga molecular Noelia Martínez destaca que la industrialización y los hábitos poco saludables han incrementado la prevalencia de la obesidad, y que una alimentación sana, ejercicio y una buena relación con la comida son claves para mantener el equilibrio metabólico.

Es importante reconocer que la sensación de adicción a la comida puede estar influenciada por la restricción dietética y la cultura de la dieta. La restricción de ciertos alimentos puede aumentar su atractivo y conducir a episodios de ingesta compulsiva. La nutricionista Mireia Hurtado señala que la privación impulsa el comportamiento compulsivo y que la restricción alimentaria puede conducir a la sobreingesta y al atracón.

En resumen, la adicción a la comida y la ingesta compulsiva son fenómenos complejos que resultan de la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Aunque no existe un consenso unánime en la comunidad científica sobre la categorización de la adicción a la comida como un trastorno independiente, es evidente que muchas personas experimentan una relación problemática con la comida que afecta su bienestar físico y emocional. En este sentido, abordar estos comportamientos requiere una comprensión integral de las posibles causas que puede esconder, así que en muchos casos, se hace necesaria la intervención de profesionales de la salud con las que poder abordar de manera saludable el tema de controlar nuestra impulsividad en la ingesta de los alimentos.