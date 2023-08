Si hay dos cosas que pueden alterar tus vacaciones de verano en determinados puntos de Andalucia estas son el viento de levante y los mosquitos. Planes que se van al traste, momentos que deben aplazarse en busca de soluciones. Atardeceres en la playa, esas cenas con amigos y familiares en la terraza de tu apartamento...¿Eres un imán de mosquitos? ¿Estas cansado de no poder dormir con las piernas al aire y la venta abierta porque sabes a ciencia cierta que te terminarán picando? ¿Has probado con todo tipo de productos e insecticidas sin lograr el efecto deseado? Esta es la solución de Bill Gates para terminar con las incómodas picaduras de mosquito.

Harnessing the science of scent, @dsmfirmenich is on a mission to make repelling mosquitoes as easy as washing up in the morning. pic.twitter.com/eEXset2RO3