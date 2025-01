¿Qué son los acúfenos, una de las siete enfermedades que padece Noah Higón?

Es bastante activa en redes sociales, donde muestra la película de su vida con gran positividad. La semana pasada su cara, la de Noah Higón Bellver, empezó a ser más conocida y reconocida por mucha gente de nuestro país, después que apareciera en un programa de la televisión pública emitido en prime time donde contó su historia para la que empléo el humor, pero sin faltar al respeto a la realidad a la que se enfrenta diariamente.

Desde pequeña, convive con un total de siete enfermedades. No todas le acompañan desde siempre ya que algunas son genéticas, pero otras son consecuencia de las anteriores. Una de estas enfermedades, muchas de ellas raras, son los acúfenos, una patología que, según cuentan los investigadores del CSIC Pedro Cobo y María Cuesta en un libro que han escrito recientemente Los acúfenos, "son sonidos percibidos que no han sido generados por una fuente externa al sistema auditivo; alteraciones del sistema auditivo muy heterogéneas que, por el momento, no cuentan con una prueba objetiva capaz de diagnosticarlas ni con un fármaco que las cure".

¿Qué factores pueden desencadenar los acúfenos?

La mayoría de los acúfenos están asociados a daños en las neuronas del oído interno. Sin embargo, el ruido se genera en la vía que conecta el oído con el cerebro como una respuesta a dicha lesión.

Un factor de riesgo importante es la exposición a ruidos intensos, pero también hay otras posibles causas de daño en el oído interno a las que apuntan especialistas de la web Top Doctors. Pueden ser desde otitis, infecciones crónicas del oído, cirugías previas en esta zona, infecciones provocadas por ciertos virus o bacterias, hasta el consumo de ciertos medicamentos que que pueden resultar dañinos para el oído, como el ácido acetilsalicílico y algunos diuréticos.

"Es importante reducir la carga emocional negativa"

El estrés puede ser un desencadenante de los acúfenos, sobre todo, si ya había previamente una alteración en el oído interno. Asimismo, problemas cervicales, la artrosis, las contracturas musculares y los traumatismos craneales también se clasifican dentro de los factores causantes de los acúfenos. Y, aunque es menos frecuente, puede deberse al neurinoma del nervio acústico, un tumor benigno que se desarrolla en la base del cráneo.

¿Cómo podemos tratar los acúfenos?

Como dijimos al inicio del artículo, es una enfermedad de díficil diagnóstico y si no se conoce la enfermedad, tampoco la cura. Y es exactamente así, no hay tratamiento. Sin embargo, hay medidas que se pueden implementar para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Para abordar estos efectos, la audióloga del Servicio de Otorrinolaringología de la Fundación Jiménez Díaz, Sandra Salinas, centra el testimonio de su voz profesional en el aspecto mental y emocional. Empieza por decir que debemos "evitar los ambientes completamente silenciosos y aprovechar los sonidos ambientales, como música relajante, el ruido del televisor, un ventilador o cualquier otro sonido suave con el que el paciente se sienta cómodo". En este caso, la doctora también cree que son útiles y, por tanto lo recomienda, practicar técnicas de relajación, como el yoga o el mindfulness.

Además, señala que es importante "reducir la carga emocional negativa, evitar el uso de tapones para los oídos, no centrarse en ‘buscar’ el acúfeno ni compararlo con días anteriores, y tratar el acúfeno como un sonido externo al cuerpo, siguiendo siempre las indicaciones del especialista".

Explica que, aunque "los ruidos pueden persistir, lo que se busca es que el cerebro aprenda a filtrarlos para que dejen de ser percibidos". "La meta final es la habituación: lograr que los acúfenos no sean percibidos ni afecten de manera negativa la vida del paciente, incluso cuando sigan presentes. Esto es algo que, en la mayoría de los casos, puede alcanzarse", concluye Salinas.

Fuentes referenciales:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (2024, 8 de noviembre). Un nuevo libro del CSIC explica las características y tratamientos de los acúfenos.

Top Doctors (2024, 4 de junio). Acúfenos, ¿qué son y por qué deberías prestarles atención?

Quirón Salud (2024, 25 de abril). La Fundación Jiménez Díaz ofrece consejos para controlar los síntomas del acúfeno y educar al cerebro para aprender a vivir con él