Isabel Viña, médica experta en metabolismo: "La colina es necesaria para una correcta memoria y concentración"

La colina es un nutriente esencial que desempeña un papel fundamental en múltiples funciones del organismo humano. Aunque el cuerpo puede producir pequeñas cantidades de colina, esta síntesis no es suficiente para cubrir las necesidades diarias, por lo que debe obtenerse principalmente a través de la alimentación. Por esta razón, la colina se considera un nutriente esencial para mantener una buena salud.

Una de las funciones más importantes de la colina es su participación en la formación de las membranas celulares, ya que es un componente clave de los fosfolípidos, como la fosfatidilcolina. Estas moléculas son indispensables para la estructura y el funcionamiento de todas las células del cuerpo. Además, la colina es precursora de la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria, el aprendizaje, el control muscular y otras funciones del sistema nervioso. "Nuestras células quedan desprotegidas, vulnerables a cualquier daño, especialmente al daño oxidativo", explica Isabel Viña.

La colina también cumple un papel crucial en el metabolismo de las grasas y en la salud del hígado. Ayuda a transportar y eliminar los lípidos del hígado, previniendo la acumulación excesiva de grasa hepática, una condición conocida como hígado graso. Asimismo, interviene en procesos relacionados con la expresión genética y la metilación, mecanismos importantes para el desarrollo celular y la regulación de diversas funciones biológicas.

Además, es fundamental para diversas reacciones sanguíneas de detoxificación hepática. Es especialmente interesante el detox de metales pesados como el arsénico y el cadmio. También funciona para una correcta transmisión del impulso nervioso a nivel de los músculos. Por eso, se asocia a un mejor rendimiento y contracción muscular.

A nivel cognitivo, para la síntesis del neurotransmisor acetilcolina, que es necesario para una correcta memoria y concentración. De ahí a que En niños, donde se está desarrollando el cerebro, la colina juega un papel clave en el neurodesarrollo.

Durante el embarazo y la lactancia, la colina adquiere una relevancia especial, ya que contribuye al desarrollo adecuado del cerebro y del sistema nervioso del feto y del recién nacido. Una ingesta adecuada en estas etapas se asocia con beneficios cognitivos a largo plazo.

Cómo se puede conseguir más colina a partir de la alimentación

Entre las principales fuentes alimentarias de colina se encuentran los huevos, el hígado, la carne, el pescado, los lácteos, las legumbres y algunos frutos secos. A pesar de estar presente en diversos alimentos, muchas personas no consumen la cantidad recomendada. Por ello, conocer la importancia de la colina como nutriente esencial es clave para promover una alimentación equilibrada y una mejor salud general.

