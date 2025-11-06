¿Manzana pelada o con piel?: "No es un método infalible por si solo para cortar la diarrea, pero sentará mucho mejor"

El poder de la manzana es increíble. Una fruta que puede ayudarnos de distintas formas dependiendo de como se tome. El dietista-nutricionista Aitor Sánchez explica cuáles son las diferencias entre tomarla pelada o con piel. Si nos la tomamos cruda y con piel nos ayudará a ir al baño y, sí, por el contrario, la tomamos pelada o rallada, puede ayudar a combatir la diarrea.

Esto se debe a una transformación y así se podrá escoger dependiendo de cada una de las necesidades que se tengan. Por su parte, la piel es un tipo de fibra que se llama insoluble, hemicelulosa, ligninas, y tiene como función principal aumentar el tránsito intestinal. Además, cuenta con antioxidantes, vitaminas, es más saciante y reúne muchas más ventajas.

Así que una de las mayores recomendaciones que se puede hacer, siempre que nos siente bien es tomar manzana con piel. Al abordar el tema de los pesticidas contaminantes, si vivimos en ciudades nos debe importar menos, ya que en la mayoría de ocasiones los procesos de producción de fruta no incluyen tratamientos post cosecha, aunque la mejor opción es lavar toda la fruta.

Si queremos retirarle la piel, ya estaremos quitando mucha parte de la lignina que aumentaba el tránsito intestinal. Igualmente, a esta le queda mucha fibra, aunque esta es de otro tipo, sobre todo, la pectina que es un tipo de fibra soluble que se encarga de gelificar como hace la mermelada. Así que lo que puede hacer es espesar y compactar el contenido de las heces.

No es un método infalible para cortar la diarrea, pero ayuda, sobre todo, si se ralla. La pectina se encuentra en la pared celular de la manzana entonces al rallarla vamos a exponer más moléculas de pectina. Así que hará mucho mejor su trabajo. Además, cuenta con una ayuda extra, ya que aparece el pardiamiento enzimático reconocido por el color marrón. Aquí lo que sucede es que los polifenoles de la fruta se están oxidando y aparecen las quinonas.

La quinona se une a la pectina y juntas contribuyen a una mayor gelificación o, mejor dicho, va a hacer su función en el intestino mucho mejor. Así que si está marrón, más cortará las heces. Si se quiere ir al baño, mejor la manzana entera con piel acompañada de agua y ejercicio. En una dieta blanda, el suero, agua de arroz, y la primera fruta que se puede introducir es la manzana pelada y, especialmente, rallada.

Cuáles son las propiedades de la manzana

Además, de la fibra, también aporta vitaminas esenciales como la vitamina C, importante para el sistema inmunológico, y algunas vitaminas del grupo B, que intervienen en procesos metabólicos. Entre sus minerales destacan el potasio, que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo, y pequeñas cantidades de magnesio y fósforo. También es relevante su aporte de antioxidantes, como flavonoides y polifenoles, que ayudan a proteger las células frente al daño ocasionado por los radicales libres y apoyan la salud cardiovascular.

Diferencias entre las manzanas rojas y verdes

Respecto a las diferencias entre las manzanas verdes y las rojas, ambas comparten la mayor parte de sus propiedades, pero presentan particularidades que pueden influir en su elección según los gustos o necesidades de cada persona. Las manzanas verdes suelen destacarse por su sabor más ácido y refrescante, con una menor concentración de azúcares naturales, lo que se traduce en un índice glucémico ligeramente más bajo. Esto puede resultar beneficioso para quienes buscan controlar su consumo de azúcar. Además, suelen tener una textura más firme y crujiente.

Las manzanas rojas, por otro lado, tienden a ser más dulces, suaves y aromáticas. Su piel contiene una mayor cantidad de antocianinas, los pigmentos responsables de su color rojo intenso, que también actúan como poderosos antioxidantes.

