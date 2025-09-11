Una médica enseña a cortar una taquicardia con un objeto que vale menos de 10 céntimos: "Una maniobra que está científicamente aprobada"

Muchas personas sufren taquicardias y no saben cómo actuar. El corazón es el motor vital de nuestro organismo y su función consiste en bombear sangre cargada de oxígeno y nutrientes hacia los tejidos, lo que logra gracias a una serie de impulsos eléctricos que regulan el ritmo y la fuerza de los latidos. Sin embargo, en algunas ocasiones este sistema de control eléctrico se altera y da lugar a cambios en la frecuencia cardíaca. Para aliviar estos síntomas, esta médica @dra.arritmias da la solución, aunque siempre se debe tener una supervisión de un profesional antes de realizarla: "Soplamos con fuerza en la jeringuilla intentando mover el émbolo y nos tumbamos y levantamos las piernas"

¿Qué es la taquicardia?

Se trata de una alteración del ritmo cardíaco en la cual el corazón late de manera acelerada, por encima de lo considerado normal. No todas las taquicardias son iguales, y es importante distinguirlas. Existen cuatro tipos; la sinusual que es la aceleración normal del corazón en respuesta a ejercicio, fiebre, ansiedad o café. Aunque puede resultar incómoda, no suele ser peligrosa. La supraventricular (TSV) que se origina en las aurículas o en el nodo auriculoventricular. Suele presentarse en forma de episodios súbitos con palpitaciones rápidas y regulares. La ventricular que nace en los ventrículos y puede ser grave, incluso mortal, si no se trata a tiempo. Por último, la fibrilación auricular y flutter auricular que son arritmias más complejas en las que las aurículas laten de forma desorganizada o muy rápida.

De todas ellas, la maniobra de Valsalva que es la que se práctica con la jeringuilla se utiliza principalmente en las taquicardias supraventriculares, que suelen aparecer en personas jóvenes o de mediana edad sin cardiopatía grave de base.

Síntomas de la taquicardia

Los síntomas pueden variar en intensidad según el tipo de taquicardia y la salud del paciente. Aparecen de manera brusca y suelen desaparecer de forma repentina cuando el episodio termina. Los más comunes son:

Palpitaciones intensas y rápidas.

Mareos o sensación de inestabilidad.

Dificultad para respirar.

Opresión torácica.

Sudoración excesiva.

En casos severos, desmayo o pérdida de conciencia.

Causas principales

Las taquicardias pueden deberse a diferentes factores:

Estímulos fisiológicos : ejercicio, emociones intensas, fiebre.

: ejercicio, emociones intensas, fiebre. Sustancias : consumo excesivo de cafeína, alcohol o drogas estimulantes.

: consumo excesivo de cafeína, alcohol o drogas estimulantes. Problemas cardíacos : cicatrices tras un infarto, miocardiopatías, valvulopatías.

: cicatrices tras un infarto, miocardiopatías, valvulopatías. Alteraciones metabólicas : hipertiroidismo, falta de potasio o magnesio.

: hipertiroidismo, falta de potasio o magnesio. Factores genéticos: algunas personas nacen con circuitos eléctricos anómalos en el corazón.

Maniobra de Valsalva

La maniobra de Valsalva consiste en soplar con fuerza como indica la médica en sus redes sociales sin dejar salir el aire, como cuando se inflan las mejillas o se intenta mover el émbolo de una jeringa. Esta acción aumenta la presión intratorácica, estimula el nervio vago y genera una respuesta que puede frenar la conducción eléctrica en el nodo auriculoventricular, deteniendo la taquicardia supraventricular.

Maniobra de Valsalva modificada

En 2015, un estudio llamado REVERT trial demostró que una versión modificada de la maniobra de Valsalva era mucho más efectiva que la versión tradicional. Esta variante es lo que muchas veces se denomina Valsalva modificada.

El procedimiento es el siguiente:

El paciente debe estar sentado e intenta soplar con fuerza en una jeringa durante unos 15 segundos, como si tratara de mover el émbolo. Inmediatamente después, se coloca al paciente en posición tumbada boca arriba y se elevan las piernas a unos 45 grados durante 15 segundos. Se vuelve a la posición normal y se observa la respuesta del corazón.

Este cambio postural mejora el retorno venoso al corazón tras el esfuerzo espiratorio, lo que potencia la respuesta vagal y aumenta la probabilidad de que el ritmo cardíaco vuelva a la normalidad.

Eficacia y ventajas

La maniobra de Valsalva tradicional tenía una eficacia de alrededor del 20%.

Con la variante modificada, la eficacia aumenta hasta aproximadamente el 40-45%.

Es un procedimiento seguro, rápido, barato y no invasivo .

. Puede evitar el uso de medicamentos intravenosos como la adenosina, que aunque efectivos, producen efectos secundarios desagradables como sensación de calor o malestar torácico.

Contraindicaciones y precauciones

Aunque es segura en la mayoría de los casos, no debe realizarse en:

Pacientes con infarto de miocardio reciente.

Personas con hipotensión grave.

Aneurisma de aorta.

Pacientes muy inestables o con compromiso de la conciencia.

En todos los casos, debe realizarse preferentemente bajo supervisión médica o en un entorno hospitalario si el episodio no se resuelve rápidamente.

Riesgos de no tratar una taquicardia

Si una taquicardia supraventricular no se corta a tiempo, puede provocar:

Fatiga extrema.

Mareos recurrentes.

Caídas o síncopes.

Insuficiencia cardíaca si se mantiene de manera prolongada.

En pacientes con otras cardiopatías, riesgo de arritmias más graves.

De ahí la importancia de conocer maniobras seguras y accesibles como la de Valsalva moderada.

