Mauricio González, médico: "Un puñado de almendras diario podría ayudar a mejorar tu corazón desde el intestino"

Las almendras tienen muchos beneficios que desconocemos. Según estudios recientes, demuestran que un puñado al día puede cambiar la microbioma intestinal. Además, puede ayudar a mejorar el corazón desde el intestino. Esto quiere decir que comer almendras puede incrementar la proporción de bacterias beneficiosas como roseburia, lacnospira y dialister, según índica el médico Mauricio González.

Todas son especies que producen butirato, ácido graso de cadena corta que tiene impactos positivos en la salud del colon. Este reduce la inflamación sistémica, mejora la sensibilidad a la insulina y fortalece la barrera intestinal y ese efecto local tendrá repercusiones globales. Por ejemplo, menos inflamación, mejor metabolismo de lípidos y una reducción en el colesterol LDL.

Es decir, según índica el médico, un intestino más activo se traduce en un corazón más protegido. Igualmente, se tiene que acompañar de una dieta equilibrada y de una rutina de ejercicios.

Cuando es el mejor momento para comer almendras

Aunque se puede comer almendras en cualquier momento del día, reporta más beneficios si se hace antes de la comida. Estas van a absorber más lentamente y esto significa que se tendrá un pico más bajo de glucosas, según índica el doctor, y menos producción de insulina y funcionamiento pancreático.

Otros beneficios de las almendras

Uno de sus puntos más estudiados es su capacidad antioxidante. Las almendras destacan por su alto contenido de vitamina E, especialmente en forma de alfa-tocoferol, un antioxidante que ayuda a proteger las membranas celulares del daño causado por los radicales libres. Además, la piel de la almendra contiene flavonoides y otros compuestos fenólicos que actúan de manera sinérgica con la vitamina E, potenciando aún más esa acción protectora. Estos antioxidantes no solo contribuyen a retrasar procesos de envejecimiento celular, sino que también pueden jugar un papel en la respuesta inflamatoria del organismo.

Otro beneficio relevante es su influencia en el metabolismo glucémico. Diversos estudios han observado que las almendras ayudan a moderar la respuesta de glucosa después de las comidas. Esto se debe en parte a su combinación de grasas monoinsaturadas, fibra y proteínas, que retrasa la absorción de carbohidratos y favorece una liberación más sostenida de energía. También se ha visto que su consumo regular puede apoyar la sensibilidad a la insulina, especialmente cuando forman parte de un patrón de alimentación equilibrado. Esta característica las convierte en un alimento interesante para personas que buscan controlar picos glicémicos o mantener estables sus niveles de energía durante el día.

En el terreno del control del peso, las almendras rompen con la idea de que todos los alimentos calóricos conducen automáticamente al aumento de grasa corporal. Su capacidad para generar saciedad —gracias a la combinación de fibra, proteína y grasas saludables— las convierte en un snack útil para manejar el apetito. Además, estudios metabólicos han mostrado que parte de la grasa presente en las almendras no se absorbe por completo debido a su estructura celular, lo que significa que las calorías aprovechables son ligeramente menores que las estimadas en teoría.

Más allá de eso, las almendras aportan nutrientes esenciales que respaldan funciones clave del organismo. Su contenido de magnesio resulta fundamental para cientos de procesos bioquímicos, entre ellos la función muscular, la regulación nerviosa y la producción de energía. También son una buena fuente de riboflavina (vitamina B2), necesaria para convertir los alimentos en energía utilizable, y proporcionan calcio, lo que les da un rol interesante en la salud ósea, sobre todo para personas que no consumen lácteos.

