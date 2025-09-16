Microtraiciones en pareja: qué son y por qué pueden ser más dañinas de lo que parecen para la relación

Existen muchos tipos de relaciones de pareja. En la actualidad, muchas personas dedicen no poner etiquetas a los sentimientos y, simplemente, fluyen. Así que los limites no están tan definidos para muchas de las personas. Además, en esta época también se utilizan tecnicismos para todo y uno de los que más vida ha cobrado recientemente es microtraiciones o microcheating. La psicóloga Silvia Severino selecciona diez ejemplos para que se tenga en cuenta la gravedad de su significado y cómo puede afectar en el futuro de las dos personas, generando sentimientos malos como la desconfianza.

¿Qué son las microtraiciones?

Aunque se esté materializando en una relación de pareja, también se puede considerar en una familiar o de amistad. Consiste en los actos que se sitúan en una zona entre la lealtad y la traición, en los que una persona rompe con acuerdos tácitos o explícitos de exclusividad emocional o romántica. En muchas ocasiones, no se materializa a través de los besos, las caricias o encuentros sexuales, sino de gestos más sutiles como mensajes ocultos, coqueteos digitales, omisiones intencionales, comparaciones con otras personas, entre otros.

Micro significa pequeño, pero estos no son irrelevantes y pueden acabar con cualquier relación si se detectan. Eso sí, se puede camuflar entre lo discreto o cotidiano. De hecho, muchas veces se pueden llegar a normalizar y se minimizan, aunque en realidad pueden acabar con la confianza que se tenga con esa persona.

Ejemplos comunes de microtraiciones

Aunque cada relación tiene sus propios límites, algunos comportamientos suelen considerarse microtraiciones de manera más generalizada. La psicóloga Silvia Severino analiza cuáles son esos comportamientos en sus redes sociales.

Masajearte en secreto con alguien más. Quejarte de tu pareja con otras personas. Seguir en contacto con tu ex. Coquetear en secreto con alguien más. Decir que estás soltero cuando no lo estás. Pasar tu número a un desconocido. Cubrir tus necesidades emocionales con alguien que no es tu pareja. Eliminar mensajes o chats para evitar problemas. Mandar fotos privadas tuya a otras personas. Ver a alguien sin que tu pareja lo sepa.

Factores que propician las microtraiciones

Aunque los nuevos sistemas de comunicación han podido beneficiar en cualquier ámbito, desde el laboral hasta el social. Es cierto que las redes sociales han multiplicado las posibilidades de microtraiciones con terceras personas. Desde un “me gusta” a una foto compartida pueden ser interpretados como gestos de interés que antes no existían. Como comentaba anteriormente, muchas parejas no establecen unos acuerdos claros sobre lo que se considera aceptable o no y, para algunas de ellas, ciertos detalles pueden suponer una falta de respeto.

El principal motivo que lleva a tener interés por otras personas es porque se sufren carencias dentro de la misma relación. Esto puede ser debido a una falta de comunicación, las rutinas monótonas o, simplemente, el aburrimiento. Actualmente, también se valora mucho la autonomía y la libertad de la persona, entonces muchas de las conductas no son vistas como una traición, aunque la otra persona si lo persiva así.

Cómo prevenir y manejar las microtraiciones

Definir acuerdos claros: La clave es conversar sobre qué conductas se consideran una falta de respeto. No hay reglas universales; lo importante es que ambos miembros estén de acuerdo. Fomentar la transparencia: Compartir de manera abierta interacciones sociales, incluso digitales, ayuda a reducir las sospechas. Atender las necesidades emocionales: Si alguien busca validación fuera de la pareja, es señal de que dentro de la relación hay necesidades no cubiertas. Hablar de ello es fundamental. Practicar la empatía: Antes de justificar una conducta, conviene ponerse en el lugar del otro y preguntarse: “¿Cómo me sentiría si mi pareja hiciera lo mismo?”. Acudir a terapia de pareja: Cuando las microtraiciones se vuelven recurrentes y dañinas, un espacio terapéutico puede ayudar a clarificar los límites y reconstruir la confianza.

