Las mordeduras de serpientes, un problema desconocido y desatendido

La herramienta aún enfrenta grandes desafíos, especialmente en la identificación precisa de todas las especies de serpientes en cada región. La variabilidad entre especies y la similitud entre serpientes venenosas y no venenosas pueden llevar a errores en el diagnóstico. Por esta razón, la herramienta está en fase piloto y no se recomienda todavía como única fuente para la toma de decisiones clínicas. “Aún no estamos en un nivel en el que la aplicación pueda decir: esta es una cobra, debes acudir al hospital en menos de una hora’. Estamos en fase piloto y no queremos prometer algo que aún no es viable en el campo”. Además, la identificación de una serpiente en una situación real depende en gran medida de que el paciente o el equipo de salud puedan capturar una foto clara de la serpiente, lo cual es difícil en situaciones de emergencia, especialmente con serpientes rápidas y agresivas como las mambas o cobras.