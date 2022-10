Consejos y tratamientos definitivos para cuidar el cabello y prevenir la alopecia en la Tercera Edad

El cabello es parte indispensable de nosotros y nos acompaña durante toda la vida: refleja cómo nos sentimos y transmite quiénes somos. Es un símbolo de identidad y aporta también un cierto grado de autoestima, sobre todo en las mujeres. Pero con los años, además de los cambios hormonales, se produce un proceso de envejecimiento natural en el que se producen cambios corporales que se reflejan tanto interior como exteriormente. Uno de los más visibles es la piel y el cabello. Como resultado de este envejecimiento celular y hormonal, los folículos pilosos se vuelven más débiles, más delgados, más frágiles y de color más claro. Además, el cuero cabelludo se vuelve más seco de lo normal y el cabello perdido no se puede reponer.

95% en los mayores de 70. Asimismo, es importante recalcar que esta pérdida de cabello o adelgazamiento sustancial del mismo afecta tanto a hombres como a mujeres, ya que, en etapas hormonales como la menopausia, se produce una pérdida de grosor del pelo y un cambio de textura en el mismo, al darse un descenso progresivo de los estrógenos y la progesterona frente a los niveles de testosterona, lo que afectará, en muchos casos, al folículo. De esta forma, diversos estudios afirman que, mientras que la alopecia androgenética se da en un 40% de los varones entre los 18 y 39 años, ésta asciende hasta un 95% en los mayores de 70.

En este sentido, y con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra cada 1 de octubre, el Hospital Capilar, la mayor corporación del sector capilar, ha querido lanzar los trucos y consejos definitivos sobre cómo cuidar el cabello en la Tercera Edad, una fase vital importante en la que se produce menos colágeno y se ralentiza la renovación celular, lo que reduce la cantidad y calidad del cabello. Esto, en muchos casos, provoca alopecia. Por eso es importante extremar los cuidados del cabello en la tercera edad para seguir luciendo un cabello sano, fuerte y sedoso, que refleje un estado general de buena salud y una buena autoestima.

OTROS FACTORES EN SU DESARROLLO

La alopecia androgénica es común en personas mayores de 70 años y está causada principalmente por factores genéticos, pero el estrés, la deficiencia de hierro, el hipotiroidismo o la diabetes también pueden influir en su desarrollo. El Doctor Alberto Sánchez, de la clínica Hospital Capilar, explica que ''aunque no existe una alopecia específica para personas mayores, aunque las alopecias más frecuentes en el ser humano se presentarán de forma más agravada en este rango de edad''.

Por tanto, podremos encontrar como alopecias frecuentes la alopecia androgenética, que es más frecuente en hombres, pero hasta un 40% de mujeres la padecen, así como el efluvio o la alopecia frontal fibrosante, que aparece en adultos jóvenes y va desarrollándose con la edad''.

Por otro lado, según comentan desde la clínica capilar, también pueden influir otros factores como: dietas pobres en determinados nutrientes y minerales, o infecciones, debido a agentes patógenos como hongos, bacterias y virus.

Asimismo, algunos medicamentos en estas edades pueden desencadenar alopecia de tipo efluvio, como los antidepresivos, los anticoagulantes o los medicamentos de quimioterapia. Algunos fármacos utilizados son el Acitretino, Danazol, Heparina, Interferón, Ramipril, Warfarina o Timolol, entre otros, aunque ''generalmente este efluvio es reversible tras transcurrir entre 3 y 6 meses desde la suspensión del fármaco", detalla el especialista.

CONSEJOS Y TRATAMIENTOS PARA CUIDAR EL CABELLO

DIETA

Se recomienda llevar una dieta equilibrada y variada, que no tenga déficit de oligoelementos ni de nutrientes esenciales, siendo rica en vitamina A, B y C, biotina, hierro y cobre. Las legumbres, los vegetales de hoja verde, los pescados grasos o los frutos secos son claves para fortalecer la melena.

ADIOS AL CALOR

Es necesario proteger el cuero cabelludo de la irritación y la sequedad. Por lo tanto, es mejor secar el cabello al aire libre en lugar de usar un secador de pelo. También es importante evitar el uso excesivo de fijadores ,que pueden dañar las raíces y alterar el equilibrio natural del cabello, secando y dañando el cabello.

QUÍMICOS MODERADOS

No abusar de tintes agresivos o permanentes, utilizar productos adecuados y adaptados que no provoquen sequedad en el cuero cabelludo o picores, eccemas o enrojecimientos. ''El uso de un champú con pH 5,5 que no altere el pH del cuero cabelludo, la utilización de protección sola o la eliminación de amoníacos en cosméticos, son algunos de los cuidados a tener en cuenta para tener un cuero cabelludo y un cabello sanos'', subraya el doctor Sánchez a este respecto.

En el lavado, se recomienda hacerlo con agua fría o tibia mientras se realizan masajes circulares para estimular la circulación de la sangre en el cuero cabelludo. Puede añadirse alguna mascarilla o sérum para revitalizar el cabello y volver a darle vida.