Expertos revelan cuál es la mejor hora para hacer deporte y adelgazar

Aunque por algún sagrado rincón reza aquello de "hay que vivir la vida porque sólo hay una y tallas muchas", la realidad es que desde hace pocas fechas ha entrado una época estival que muchos toman como impulso para mejorar hábitos como la alimentación y practicar algo de deporte tras un año de pandemia que ha hecho aflorar las prácticas más pasivas.

Aunque los expertos han hablado y afirman que para conseguir unos objetivos saludables y verse bien ante el espejo es necesaria la fusión de una buena dieta y tener un hábito de ejercicio físico, otros muchos afirman, tras largos y minuciosos estudios, que existen horas más propicias para la pérdida de peso relacionada con el deporte.

Las mañanas, nueva fórmula para los kilos de más

Mejorar el aspecto físico y ponerse en forma son tareas muy complicadas que necesitan aunar esfuerzos para conseguir resultados a medio y largo plazo. De nada sirven las dietas milagro o cambiar por completo la rutina un par de meses. La constancia se antoja vital para, no sólo llegar a los objetivos marcados sino poder obtener un cambio por completo en nuestro día a día, un cambio que ayude a nuestro sistema, que nos ayude a ser mejores en todos los sentidos.

Aun así, varios informes confirman que la mejor franja horaria para realizar deporte y así perder peso son las mañanas. Es más, si somos amantes del cardio, este obtiene grandes resultados si se lleva a cabo a en las primeras horas del día y más si lo hacemos en ayunas. Eso sí, los profesionales del sector sanitario advierten de la necesidad de estar hidratados y más cuando las temperaturas son altas.

Running, remo, salir en bicicleta o largas caminatas, da igual el ejercicio que se practique. Ahora bien, según una investigación llevada a cabo por la revista especializada 'The International Journal of Obesity', las personas deberían llevar a cabo estos deportes no más tarde de las 15:00. Cumplir este requisito hace que las personas se sientan con más energía en lo que resta de día, queman aún más calorías en el proceso y evitan problemas de cansancio, lesiones o malestar que podrían estar ocasionados por los grados de más en verano.

Por último, al llegar a casa con los deberes hechos lo mejor es tomar la primera comida del día entre las 08:30 y 09:00. Además, no se debe tener miedo a los desayunos contundentes que nos pueden ayudar a perder el apetito para las siguientes comidas y coger la jornada con mucha fuerza.