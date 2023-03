Lista de dulces de Semana Santa que más engordan (ordenados de más a menos)

Monas de Pascua: En España, la mona de pascua se come al final de la cuaresma, el lunes de Pascua, concretamente el día después del domingo de Resurrección. Se trata de un bizcocho de forma redondeada, hecho de harina, huevo, azúcar, sal y decorado con un huevo duro, aunque también existen otras variedades. Su aporte calórico puede ir entre 200-400 calorías por porción, lo que lo convierte en la bomba calórica de esta temporada.

Pestiños: Uno de los dulces típicos de Andalucía son los pestiños, que se elaboran en todo tipo de celebraciones, como Navidad y, también, en Semana Santa. Su tamaño puede engañarte, si consumes un pestiño pequeño de 20 gramos, estarás ingiriendo aproximadamente 100 calorías. Pero no olvides que pese a ser el que menos tiene dentro de esta lista, si pierdes el control y te comes 5, estarás consumiendo alrededor de 500 calorías por lo que no debes descuidarte.