Los diez dulces navideños que más engordan (ordenados de más a menos calorías)

A estas alturas de la Navidad quizá importa poco, y llegamos tarde, en lo que a consejos dietéticos se refiere. Los excesos ya han hecho acto de presencia en días importantes de esta temporada como son la Nochebuena y la Navidad, además de las varias reuniones de empresa o con amigos. Sin embargo, aún nos quedan jornadas que se prevén calóricas como Nochevieja o el día de Reyes, en las que, por supuesto, los dulces se integrarán como parte de la propia decoración. Unos dulces que solo consumimos durante estas semanas y que tienen, muy probablemente, gran parte de la culpa de los 'kilitos' de más que acumulamos para la cuesta de enero. No te queremos convencer para que renuncies a estos bocados de placer sin los que la Navidad no tendría el mismo sabor, pero sí queremos informarte sobre las calorías e ingredientes que cada uno contiene para que seas consciente de cuáles son las 'bombas calóricas' principales que presiden la mesa.

A continuación, daremos información nutricional y ordenaremos los dulces navideños más típicos, del que más a menos engorda (por 100 gramos). Eso sí, siempre teniendo en cuenta de que ninguno resulta saludable como tal, por la simple evidencia de que los dulces en general son habitualmente concentrados en grasas y azúcares simples que proveen la mayor parte del aporte energético de los mismos.

Las deliciosas trufas de chocolate son un clásico navideño, aunque el riesgo recae en que también es un dulce que es habitual como postre durante todo el año. Y por ello, además de por sus calorías, se posicionan en el podio calórico de bocados navideños.

100 gramos de estas 'bolitas' de placer contienen unas 560 calorías. Asimismo, también contienen 32 gramos de grasa, de los cuales unos 18 gramos son grasas saturadas. Este postre tiene 44 carbohidratos por porción. De éstos, 37 gramos son azúcares.

En el siguiente puesto se encuentran los dulces de Navidad por excelencia: polvorones y mantecados. Elaborados casi en exclusiva para esta temporada su elaboración se compone principalmente a base de harina de trigo, la manteca de cerdo y el azúcar.

Aproximadamente te aportarán el mismo número de calorías, unas 500 por cada 100 gramos, y cada uno pesa entre 30 y 40 gramos. Concretamente, por hacer una descripción más detallada, los polvorones contienen unas 538 Kcal por cada 100 gramos, de los cuales el 60% es grasa (36,5 gramos), 36% carbohidratos (49,5 gramos) y tan solo un 3% proteínas. Asimismo, 25,2 gramos son azúcares.

En el caso de los mantecados, aportan 535 Kcal por cada 100 gramos, 36,4 gramos son grasas y de ellas 18,4 son saturadas. Aportan 49,1 gramos de hidratos de carbono de los que 25 gramos son azúcares.

En los turrones, otro 'must' de esta temporada, nos encontramos con diferentes modalidades. El clásico, hecho a base de almendra, al que se añade huevo y mucho azúcar, así como otros como el turrón blando o el turrón duro, son los más saludables y con mayor aporte nutricional. En el caso de aquellos que llevan como añadido el chocolate, las frutas confitadas, la nata u otros ingredientes, empeoran la calidad y aumentan las calorías de manera considerable.

En general, el turrón aporta unas 500 calorías por cada 100 gramos. En el caso del almendrado, contiene unas 516 calorías, de las cuáles 29,3 gramos de grasas ( aunque solo 2,4 gramos son saturadas). En este sentido, resulta el más saludable, con mayor proporción de proteínas y fibra para saciar al organismo, aunque no el menos calórico. De hecho, 46 gramos son hidratos de carbono, todos ellos azúcares.

El más calórico, sin duda, es el blando el más calórico de todos, con unas 550 calorías por cada 100 gramos, aunque también aporta grasas beneficiosas gracias a la almendra. En el lado opuesto, el de chocolate es el que más grasas saturadas contiene (más del 50% de su composición) y unas 510 calorías.

Los mazapanes, pese a su textura pesada que puede hacer pensar que son de los más calóricos, son de los más bajos en grasas (con tan solo 1,9 gramos de grasas saturadas). Eso sí, contienen unas 500 calorías por cada 100 gramos, lo que también las hace calóricos. Asimismo, en su composición, 58,7 gramos son hidratos de carbonos, siento todos ellos azúcares (su principal componente).

Los roscos de vino adornan bandejas y decoraciones navideñas en cada hogar. Tienen la particularidad de contener entre sus ingredientes una pequeña cantidad de vino dulce y frutos secos, aunque su contenido calórico es alto: hay 489 calorías en 100 g, con un 30% de grasas en su composición (21 gramos con 8,4 saturadas). En referencia a los carbohidratos contiene 68,4 gramos, de los cuales 40 gramos son azúcares y tan solo un 10% son proteínas.

Las peladillas parecen dulces inofensivos debido a su tamaño, aunque justo por ello resultan peligrosas. Perder el control puede resultar fácil y unas cuantas ya pueden aportarnos casi 200 calorías. Las peladillas tienen un aporte de 485 Kcal por cada 100 gramos, lo que las convierte en una de los dulces más calóricos en esta clasificación.

Cabe recordar que las peladillas no son más que almendras azucaradas o glaseadas. Su cobertura está hecha básicamente a base de azúcares, contiene unos 65,6 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 64,9 gramos son azúcares.

Los alfajores suelen estar elaborados a partir de una pasta de almendras, nueces y miel. Pese a que los frutos secos son un buen nutriente para nuestra salud, su alto contenido en azúcares y grasas es lo que los hace poco saludables. Su aportación calórica es de 481 Kcal por cada 100 gramos. Por porción tiene un aporte calórico de unas 200kcal. En 100 gramos encontraremos 29,4 gramos de grasas (11,3 gramos son saturadas). Además, el alfajor de almendra tiene 44,5 gramos de hidratos de carbono, de los que 9,2 son azúcares.

Continuamos los postres dando a paso a las rosquillas fritas, otro clásico que está presente en esta temporada y también durante Semana Santa. Por cada 100 gramos encontraremos 387 calorías y un alto contenido en azúcares. Asimismo, suelen resultar indigestas y altas en grasas trans por el frito en su elaboración.

El Roscón de Reyes es un clásico para niños y adultos en nuestro país, aunque su tradición se remonta incluso al imperio romano. Los más golosos no se resisten, aunque su presencia es una obligación para completar la tradición navideña en todos los hogares. Cabe que señalar que en sus inicios, el roscón relleno tal y como lo conocemos no existía. Por ello, la versión sin relleno no es especialmente problemática y podría incluso estar incluida en las listas de los dulces navideños que menos engordan.

En general, por cada 100 gramos de producto, el aporte calórico sería de unos 350-375 kcal, dependiendo del nivel de azúcar empleado. Pero en cuanto cuanto empecemos a meterle rellenos (nata, trufa, chocolate, crema pastelera...) hay que sumar más de 100 calorías por cada porción, con lo que podemos alcanzar las 500-600 calorías.