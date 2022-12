El 'kit' de fármacos más efectivos que te ayudarán con la resaca tras las reuniones navideñas

Las Navidades son siempre sinónimo de celebración. Unas fechas en las que puede que se nos vaya un poquito de las manos con los excesos, tanto de comida como de alcohol, en reuniones que parecen no tener fin. Momentos especiales en los que nos limitamos a disfrutar del momento, sin pensar en las consecuencias que se acaban acumulando en propósitos de año nuevo o en más de una resaca en la que prometemos no volver a hacerlo más. En estos casos, en los que el descanso y el agua parecen nuestros mejores aliados, existen remedios que pueden acabar con ella sin que perdamos el día luchando contra sus incómodos síntomas. Y al igual que algunos fármacos son incompatibles con la ingesta de alcohol, éstos pueden ser los mismos que alivien sus síntomas después. Si no estás seguro de a cuál acudir, te contamos los más eficaces.

Ibuprofeno o aspirina

Entre los analgésicos más efectivos para combatir la resaca se encuentra un remedio que alivia casi todos los males: el ibuprofeno. A diferencia del paracetamol, que no se recomienda en estos casos ya que este fármaco se metaboliza y hace trabajar al hígado en un momento en el que ya está haciendo un esfuerzo por eliminar los tóxicos del alcohol, el ibuprofeno es el antiinflamatorio más recomendado. Este medicamento pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos y tiene propiedades antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. La resaca está asociada a un proceso inflamatorio por lo que resultará más eficaz. Eso sí, asegúrate de tomarlo con el estómago lleno para no dañar la mucosa gástrica.

Hidroxil

El hidroxil es un fármaco usado habitualmente para la prevención y tratamiento de deficiencia de las vitaminas b1, b6 y b12. Y es precisamente su composición a base de vitamina B lo que lo hace un antídoto para la resaca. La vitamina B acelera el proceso de metabolización del alcohol para hacer que se elimine antes del organismo. Eso sí, tómala durante el proceso de resaca, tomarla antes para prevenirla es un error grave, ya que, aumentara las veces que se orina.

Enantyum

El enantyum es otro medicamento de la familia de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), indicado para combatir cefaleas leves y migrañas asociadas con tensión muscular. De este modo, uno de los síntomas más comunes de la resaca es el dolor de cabeza, por lo que su acción puede resultar bastante efectiva para aquellos en los que la resaca les afecta de esta manera. Asimismo, tiene una mayor eficiencia con menor dosis y actúa mucho más rápidamente que el ibuprofeno, aunque su efecto dura unas dos horas y media menos.

Nolotil

El Nolotil es un antipirético recomendado para calmar dolores intensos como cólicos, dolores oncológicos e internos, postquirúrgicos, dentales o fiebre alta. En este sentido, debido a los cólicos o dolores de barriga que pueden producirse durante la resaca, es ideal para calmarlos. Además, posee un gran índice de buena tolerancia digestiva, lo cual lo diferencia de otros medicamentos corrosivos para las paredes estomacales.

Resalim Plus

Resalim plus de Phergal es un complemento alimenticio natural elaborado a base de componentes como la piña, la alcachofa, la grosella negra y el arándano, todos ellos aliados del organismo para metabolizar bebidas y alimentos consumidos de forma excesiva, mano de santo para estas fechas en las que ambos excesos nos pasan factura. Esta selectiva composición de ingredientes son conocidos por sus propiedades diuréticas, depurativas y digestivas.

Berocca

Berocca es un complejo multivitamínico en forma de pastillas efervescentes. Al igual que sucede con el hidroxil, este fármaco está compuesto por ingredientes que favorecen el trabajo del organismo durante la resaca y ayudan a restaurar minerales y vitaminas. En su composición se pueden encontrar tanto vitamina B (como las B6, B12 y B1), como vitamina C, biotina, ácido fólico, niacina y magnesio y también contiene zinc, entre otros ingredientes. Todos ellos ayudan al correcto funcionamiento del metabolismo y mejoran el rendimiento mental y físico, disminuyendo el cansancio y la fatiga. Asimismo, como hemos mencionado, ayuda a recuperar parte de las vitaminas y minerales que se pierden con la deshidratación provocada por el alcohol.

Myrkl

Por último, y sin duda no el menos importante, nos encontramos con el fármaco estrella para las resacas. De hecho, Myrkl es la primera pastilla de la historia destinada a evitar las resacas. Hace unos meses, coincidiendo con el verano, su lanzamiento en Reino Unido despertó la esperanza de millones de personas que no se explicaban cómo la ciencia no había podido inventar una solución para un mal común en el mundo. Se trata de un suplemento que afirma descomponer hasta el 70% del alcohol ingerido en 60 minutos. Asimismo, según indicaron los padres de este fármaco, la concentración de alcohol en sangre también disminuía 30 minutos después de ingerir la píldora.

En cuanto a sus principios activos, Myrkl combate la aparición de la resaca activando las bacterias Bacillus subtilis y Bacillus coagulans. Esto se produce gracias a la L-cisteína y la vitamina B12, que evitan que el alcohol llegue al hígado. En su lugar, estos compuestos descomponen el alcohol en agua y dióxido de carbono. Para que sea efectivo, se deben tomar 2 pastillas al menos una hora antes de beber con abundante agua.