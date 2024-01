Saber cocinar es clave para llevar una alimentación saludable

Saber cocinar y salud son dos conceptos que están estrechamente conectados. El problema es que hay muchas personas a las que no les gusta cocinar o les da pereza. Otras no les da tiempo y al final acaban optando por "Hoy comemos esto mismo". A la hora de pensar en comer de manera saludable, es importante saber hacer la compra, eligiendo bien los alimentos y saber usarlos en la cocina.

En la planificación está la clave

Si te sientes perdido, puedes empezar por elaborarte tu propio menú semanal. Tener una planificación de las comidas es uno de los pilares para llevar una vida sana. Cocinar tus propios platos te ayudará a introducir más variedad de alimentos ya que las pocas habilidades para cocinar contribuyen a un menor consumo de frutas y verduras, por lo que a medida que vayas cocinando, serás más consciente de los alimentos que vas introduciendo y, por lo tanto, también serás más consciente del tipo de alimentos que comes.

Si no tienes mucha idea, siempre puedes recurrir a buscar alguna receta. Además, cuando tienes una planificación de los menús, ahorras dinero en la cesta de la compra porque solamente te llevarás lo que necesites y no llenarás tu despensa de "por si acaso" que a lo mejor tardas en consumir, por lo que has hecho un gasto en algo que no necesitabas en ese momento.

La planificación y la organización te ayudará a evitar el hambre emocional que te lleva a comer con prisas y solamente lo que "te consuela" o lo que te ponen por delante, dos comportamientos típicos que te conducirán hacia la obesidad y a otras patologías metabólicas. Se trata de poner en práctica habilidades que faciliten la variedad en la alimentación con la que aprendas a saborear y a disfrutar de la comida saludable y diferente.

Cuando controlas las cantidades de lo que comes, tu peso corporal se va regulando. Además, con respecto a las cantidades, a veces te sobra comida debido a que la "orden" de saciedad llega antes al cerebro. Así que puedes poner en práctica la cocina de aprovechamiento con la que sacas una nueva receta de otra antigua. De esta forma, evitarás abusar de una sola comida.

Causas y consecuencias de cocinar menos

Hay muchas razones por las que hoy en día se cocina menos. Hace años quienes te enseñaban a cocinar eran las madres o las abuelas, pero la incorporación de la mujer al mercado laboral hace que el tiempo tenga repartirse de otra manera, por lo que las formas de cocinar y, por tanto de alimentarse, están cambiando.

Pero esa no es la única consecuencia directa. También se une la introducción tecnológica en el mundo culinario en la que, por ejemplo, el microondas o robot de cocina hacen el trabajo por nosotros. Así que nos estamos volviendo un poco "perezosos" a la hora de cocinar. Está bien tener elementos que nos faciliten la vida y que nos ahorren tiempo, pero si quieres comer bien, necesitas tomarte tu tiempo en la preparación de los platos, aunque también utilices estos instrumentos para hacer diferentes recetas.

Por otra parte, los modelos de familias y de vida han cambiado. Hay muchas personas que viven solas y cuando comes en solitario, hace que te impliques menos en la elaboración de los platos.