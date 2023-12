Cocina de aprovechamiento, una buena forma de evitar los abusos de comidas de Navidad

Navidad y consumo son dos conceptos que están estrechamente relacionados. Queremos abundancia, que no falte de nada y llenamos la cesta de la compra de "por si acaso". Hace años comprábamos en grandes cantidades y un alto porcentaje de todo eso acababa en la basura después de Navidad, bien por la propia fecha de caducidad, bien porque ya no se podía hacer nada.

Si te sientas en una mesa llena de comida, en la que no sabes ni qué vas a coger debido a la gran cantidad de platos que hay y que, normalmente, no sueles consumir, ¿qué te hace pensar que te lo vas a comer todo? Lo más normal es que sobre comida y puede que algunos de esos alimentos no los puedas volver a utilizar para hacer nuevas comidas. Es lo que se conoce como "trash cooking" o cocina de aprovechamiento que no es más que reutilizar esos alimentos que te han sobrado para realizar nuevas recetas a partir de ellos.

Una idea para que no te sobre comida es que planifiques los menús con antelación. De esta forma, evitas comprar de más, pasarte comiendo cantidades y de cualquier cosa y tirar todo lo que no te has comido a la basura, algo que suele ocurrir con bastante frecuencia, una vez que han acabado las navidades.

Mayor conciencia que hace años

Miles de millones de kilos de comida terminan cada año en la basura, concretamente una media de 31 kilos por persona. Es una cantidad "alarmante", pero también es cierto que cada vez la ciudadanía es más consciente y muestra su preocupación por su bienestar, adoptando unas pautas de consumo más concienciado con el aprovechamiento y reutilización de los alimentos evitando grandes compras y empleando una visión de consumo a corto plazo.

Empezó por una cuestión económica, pero la ciudadanía cada vez piensa más en el medio ambiente. En el ámbito de la UE, se está logrando “una cierta conciencia colectiva”, con diferencias entre los países del norte y el sur, que “se va reduciendo cada vez más”, mientras que todavía permanecen algunas diferencias en “el eje este-oeste”.

Por otra parte, esta conciencia también se pone en práctica cuando se va a comer fuera. Desde hace algunos años, deja de ser una vergüenza pedir en los restaurantes la comida y el vino que te ha sobrado en una comida.

En Navidades, limita el consumo

Las expertas de la UOC, la directora del máster de Nutrición y Salud, Anna Bach, y la profesora e investigadora del Foodlab de la UOC, Alicia Aguilar han recogido seis consejos para evitar el desperdicio.