Estos son los alimentos que debes tomar para subir la vitamina C

La vitamina C es un nutriente esencial para el funcionamiento adecuado del organismo, es un antioxidante que evita que las células se oxiden, por lo que el sistema inmunológico se fortalece y se previenen muchas enfermedades. De ahí, que permanezca la tradición de que la vitamina C "es buena para los resfriados".

Además, favorece que tengas una piel sana y radiante, combate los radicales libres y promueve la absorción de hierro. Por suerte, puedes obtener todos estos beneficios para la salud tan solo consumiendo los alimentos ricos en vitamina C que nos da la Madre Tierra y con los que podrás aumentar las dosis necesarias para cuidar de tu salud. Veamos cuáles son esos alimentos que te dan un aporte extra de vitamina C.

1. Cítricos

Son los primeros que se vienen a la cabeza cuando se nombra la palabra vitamina C. Una sola naranja aporta casi el 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, pero también puedes beneficiarte con el consumo de limones, pomelos mandarinas o limas. Además, los puedes consumir de muchas maneras: la fruta tal cual, zumos o como ingrediente de algún plato.

2. Fresas

Las fresas son deliciosas y también son una excelente fuente de vitamina C. Una taza de fresas proporciona más vitamina C que una naranja. Puedes disfrutar de estas pequeñas joyas rojas solas o incorporarlas en batidos, ensaladas o yogures para un aporte extra de vitamina C.

3. Kiwis

Los kiwis son pequeñas bombas de vitamina C. Un solo kiwi contiene más del doble de la cantidad diaria de vitamina C recomendada. Son ricos en fibra y antioxidantes, lo que los convierte en una opción saludable para tu sistema inmunológico y digestivo.

4. Pimientos

Los pimientos, especialmente los rojos y amarillos, son verduras ricas en vitamina C. Un plato de pimientos rojos picados proporciona más del 200% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C. Puedes disfrutarlos crudos en ensaladas, asados, en salsas o como aperitivos saludables.

5. Piña

La piña es una fruta tropical que no solo es deliciosa, sino que también contiene bromelina, una enzima que tiene propiedades antiinflamatorias y digestivas. La piña fresca es una excelente manera de obtener una dosis de vitamina C y disfrutar de un sabor tropical.

6. Mango

Los mangos contienen un 60% de la cantidad diaria recomendada de esta vitamina. Puedes tomarlo solo, en batidos o ensaladas de frutas.

7. Verduras de hojas verdes

Las verduras de hojas verdes como el brócoli, las espinacas, la col rizada o kale y demás coles también contienen vitamina C y aportan otros nutrientes esenciales como el calcio y el hierro.

8. Perejil fresco y otras hierbas aromáticas

Es importante no cocinarlas ni carbonizarlas. Es un error por ejemplo cuando se le echa a la pizza antes de meterla en el horno. Las hierbas frescas conservan y potencian el sabor de los platos, así como también todas sus propiedades.

9. Mostaza

Las semillas de mostaza concentran 75 mg de vitamina C por cada 100 g de producto. Aunque la consumas en dosis pequeñas, recibes los mismos beneficios. Lo importante es elegir una mostaza de buena calidad, excluyendo otros ingredientes añadidos que nada tienen que ver con los ultraprocesados que vienen con azúcares añadidos.

Ahora ya conoces más alimentos ricos en vitamina C, además de la naranja, que benefician a tu organismo y que son accesibles para todas las personas ya que se pueden encontrar en todos los mercados.