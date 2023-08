Cinco alimentos que afectan negativamente a nuestra memoria

Nuestra dieta no solo nos afecta en el peso, una mala alimentación repercute negativamente en muchos aspectos de nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestras facultades mentales. Como explica Lisa Mosconi, neurocientífica de la Escuela de Medicina de Harvard, en las páginas de su libro Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power, "los alimentos que comemos a diario se descomponen en nutrientes que se absorben en el torrente sanguíneo y se transportan al cerebro. Una vez allí, reponen el almacenamiento agotado, activan reacciones celulares y, finalmente, se convierten en el tejido mismo de nuestro cerebro".

Así que una buena dieta también afectará positivamente a nuestro cerebro, y algunos aspectos como la imaginación, el razonamiento o la memoria pueden beneficiarse (o verse perjudicados) por nuestros hábitos alimenticios. En este sentido, conviene acudir a la lista de alimentos que no deberían consumirse que ha elaborado Uma Naidoo, doctora miembro de la Facultad de Medicina de Harvard, pues, como indica, acelerarán la pérdida de memoria y aumentarán el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas.

La doctora de Harvard señala que para favorecer la salud de nuestro cerebro tenemos que comer verduras de hoja verde, marisco, frutas, frutos secos y legumbres, mientras que debemos evitar estos cinco alimentos, cuyo consumo repercutirá negativamente en nuestra memoria, como ha contado en una entrevista a la CNBC:

Azúcares añadidos y refinados

La glucosa es necesaria para que el cerebro funcione correctamente aunque un exceso de azúcares refinados afecta negativamente a las zonas que controlan la memoria, por lo que habría que limitar su consumo.

Alimentos procesados

Además de que lo mencione la doctora de Harvard, un estudio realizado por, entre otros, Natalia Gomes Gonçalves, Naomi Vidal Ferreira y Neha Khandpur y publicado en JAMA Neurology, en el que participaron más de 10.000 adultos, reveló que limitar el consumo de estos alimentos podría relacionado con la reducción del deterioro cognitivo en personas mayores y de mediana edad.

Aceites de semillas industriales

Los aceites altamente procesados, entre los que encontramos el de soja, colza, maíz o girasol, también deberían ser evitados, pues presentan una gran cantidad de ácidos grasos omega-6, que consumidos en exceso pueden llegar a desencadenar consecuencias negativas en nuestro cerebro.

Fritos

Que alimentos fritos como las patatas, croquetas o filetes 'empanados' tengan una gran importancia en nuestra dieta podría afectar de manera negativa a nuestro cerebro, afectando a la capacidad de aprendizaje y a la memoria, como desvela un estudio de la Universidad de Cambridge.

Edulcorantes artificiales

La sacarina o la estevia, que muchas personas agregan a su café en detrimento del azúcar, también podrían ser perjudiciales para nuestra memoria. Se recomienda sustituirlo por la miel o las especias.