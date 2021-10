Esterillas de acupresión: por qué debes elegirlas para cuidar tu espalda

El teletrabajo, las horas frente a la pantalla, las malas posturas al dormir o los cambios de hábitos a una vida más sedentaria, son algunas de las actividades que, tras la cuarentena, terminan en dolores de espalda y cuello. A nivel global, 540 millones de personas padecen dolor de espalda. Y para terminar con ellos y las contracturas, bien es sabido que lo mejor es un buen masaje. Pero no es la única alternativa para reducir la tensión de los músculos e, incluso, para relajarse. Aquí te contamos los motivos de las virales esterillas de acupresión, un accesorio muy útil para aliviar los dolores y cuyo uso es bastante sencillo.

La acupresión es una técnica milenaria que nace en la medicina tradicional chin y que también fue usada por griegos y romanos como un método curativo. Comparte puntos de presión con la acupuntura y con la reflexología, activando el organismo al ejercer la presión, de modo que alivia posibles molestias musculares y estimula la circulación de la sangre. Aseguran que se puede reducir la ansiedad, liberar tensión corporal, aumentar la circulación sanguínea, mejorar el metabolismo y reducir el dolor.

La esterilla es una colchoneta cubierta con unas púas de plástico que simulan la flor de loto. La forma de las púas no es al azar, de hecho es perfecta para la acupresión cutánea y consigue aliviar el estrés, las tensiones musculares del cuello y hombros, el dolor de espalda, los problemas circulatorios, las sobrecargas en la zona cervical y lumbar, etc.

La acupresión es un tipo de terapia alternativa, no se puede curar una enfermedad. Podrás obtener buenos resultados de forma natural, pero no es mágica. De hecho, hay que usarla con moderación, y teniendo en cuenta que lo recomendable es hacerlo en contacto directo sobre la piel. Además, dicen que el tiempo no debe superar los 30 minutos, ni ser inferior a 15, si queremos notar realmente los resultados.

BENEFICIOS

Las esterillas de acupuntura pueden ayudarnos a descargar las sobrecargas musculares (de espalda, cuello, ciática y calambres), además de mejorar la circulación sanguínea de nuestro cuerpo que, sin duda, contribuye a una rápida recuperación muscular. Entre otras ventajas de contar con estos productos, podemos mencionar que aumentan el flujo de energía para que podamos beneficiarnos de un descanso de calidad, algo que también ayuda a aliviar tensiones.

Se cree, además, que gracias a las endorfinas analgésicas pueden ayudar a tratar los dolores de cabeza y las migrañas día a día. No obstante, las esterillas de acupresión suponen un aporte similar al de las almohadillas eléctricas de calor: tienen su efecto terapéutico pero es limitado, por lo que si las dolencias musculares son graves y persistentes, se recomienda consultar con un especialista para iniciar un tratamiento médico más indicado.

Tampoco es aconsejable su uso para aquellas personas que tengan una piel sensible y atópica, pues, aunque las esterillas están fabricadas con materiales hipoalergénicos, dejan la zona tratada enrojecida debido a la presión ejercida por los filamentos. En unos minutos, la piel vuelve a su estado natural, pero no conviene multiplicar las posibilidades de irritación para quienes sufren dolencias atópicas.