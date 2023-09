Esta es la fruta que tienes que consumir antes de dormir si tienes problemas para conciliar el sueño

No disfrutar de un sueño de calidad puede repercutir negativamente en varios aspectos de nuestra vida. Por un lado, no descansar bien afectaría en el trabajo, ya que nos sentiremos cansados y nuestra mente no funcionará tan bien. A largo plazo podría aumentar las posibilidades de sufrir una enfermedad del corazón o padecer obesidad, ya que una mala salud del sueño haría que las hormonas de la saciedad y el apetito reduzcan y aumenten, respectivamente, sus niveles, lo que se traduciría en una ingesta mayor de comida.

La alimentación nos ayudaría a mejorar nuestro sueño, y es que los alimentos ricos en triptófanos aportarían su granito de arena, pues este aminoácido ayuda a que se produzca la melatonina y la serotonina, por lo que el consumo de plátano, el queso, el pollo o el aguacate se traduciría en un mejor descanso.

En este sentido conviene destacar una fruta que, según el estudio realizado por investigadores de la Escuela de Nutrición y Ciencias de la Salud y de la Facultad de Enfermería, ambas de la Universidad Médica de Taipei (Taiwán), ayudaría no solo a conciliar el sueño antes, sino a que este sea de mejor calidad. Se trata del kiwi.

En la investigación participaron 2 hombres y 22 mujeres cuyas edades estaban comprendidas entre los 20 y los 55 años, que durante cuatro semanas tomaron 2 kiwis una hora antes de acostarse. Los resultados del estudio, titulado 'Efecto del consumo de kiwi sobre la calidad del sueño en adultos con problemas de sueño' revelaron que las personas se dormían un 35,4% más rápido. Además, la "eficiencia del sueño" mejoró en un 5,41%.

Estas son otras propiedades beneficiosas del kiwi

El kiwi puede ser un postre perfecto para las personas que no disfruten de una buena calidad del sueño, aunque estas también se beneficiarán de otras muchas propiedades que presenta esta fruta, que tiene un índice glucémico bajo, por lo que también nos ayudará a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Este alimento aporta una cantidad muy pequeña de calorías, algo que, unido a la fibra que presenta, hacen de él un aliado para las personas que buscan perder peso, ya esta aumentará la sensación de saciedad, provocando que se reduzca la ingesta de alimentos.

De esta fruta también se debe mencionar su alto contenido en propiedades antioxidantes, que 'lucharán' contra los radicales libres, reduciendo así el riesgo de padecer algunas enfermedades como la diabetes o la obesidad. Además, en su composición encontramos al calcio, al potasio y a las vitamina B, K y C, esta última en mayor proporción que en la naranja, y es que con un solo kiwi tomaremos la que se necesita cada día.