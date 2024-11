El fruto seco que tienes que comer a diario para aumentar los glóbulos rojos que disminuyen con la anemia

La anemia es una patología que se produce cuando la sangre fabrica una cantidad inferior a la normal de glóbulos rojos sanos y, por tanto, una cantidad insuficiente de oxígeno en la sangre que es lo que hace que nos sintamos débiles o cansados cuando tenemos anemia. Cuando esto sucede, podemos encontrarnos con la aparición de síntomas como fatiga, debilidad, dificultad para respirar y, en casos más graves, puede llegar a afectar al correcto funcionamiento de algunos órganos de nuestro cuerpo.

En este contexto, tenemos que recurrir a tratamientos como suplementos de hierro, vitaminas o algunos medicamentos con los que aumentar la producción de glóbulos rojos, así como establecer cambios en nuestra dieta e introducir alimentos que contienen hierro. Uno de ellos, y es el del que queremos hablar hoy, son las nueces las cuales tienen una función bastante importante en la formación de glóbulos rojos y en la mejora de los niveles de energía.

Nutrientes de las nueces que estabilizan los niveles de hierro

Primero, es importante entender el papel del hierro en el organismo y cómo su déficit contribuye a la anemia. El hierro es un mineral esencial que participa en la formación de hemoglobina, una proteína de los glóbulos rojos encargada de transportar oxígeno desde los pulmones hacia todas las células del cuerpo. Cuando hay una deficiencia de hierro, la producción de hemoglobina disminuye, lo que lleva a una baja en el transporte de oxígeno y, en consecuencia, aparecen los síntomas típicos de la anemia.

Existen dos tipos de hierro en la dieta: el hierro hemo, que se encuentra en alimentos de origen animal, y el hierro no hemo, presente en alimentos de origen vegetal, como las nueces. Aunque el hierro no hemo se absorbe en menor cantidad, una dieta equilibrada que incluya estos alimentos, junto a otros que potencian su absorción, puede ser muy efectiva para combatir la anemia.

"En personas con anemia, es fundamental que la sangre circule de manera adecuada"

Las nueces son una fuente interesante de hierro no hemo y, aunque su cantidad de hierro no es tan alta como la que se encuentra en carnes rojas o en legumbres como las lentejas, aportan cantidades significativas que, al consumirse de forma regular, pueden contribuir a mejorar los niveles de hierro en personas con anemia. Aproximadamente, una porción de 30 gramos de nueces contiene alrededor de 1 mg de hierro, lo que, sumado a otros alimentos ricos en este mineral, puede ayudar a satisfacer las necesidades diarias.

Otro factor relevante en la composición de las nueces es su alto contenido de antioxidantes, especialmente vitamina E y polifenoles. Aunque no intervienen directamente en la producción de glóbulos rojos, estos antioxidantes contribuyen a la salud general del organismo, reduciendo el estrés oxidativo y protegiendo las células, incluidas las de la sangre, por lo que consumir alimentos ricos en antioxidantes como las nueces puede ayudar a proteger estas células y mantener una circulación sanguínea más saludable.

Las nueces también son ricas en ácidos grasos omega-3 principalmente en forma de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de grasa esencial que contribuye a la salud cardiovascular y a la circulación sanguínea. En personas con anemia, es fundamental que la sangre circule de manera adecuada porque así se puede transportar el oxígeno de manera eficiente. Además, el consumo regular de omega-3 favorece un entorno menos inflamatorio en el cuerpo, lo cual puede es muy positivo, ya que ciertas anemias, sobre todo si es crónica, están relacionadas con procesos inflamatorios que dificultan la formación de glóbulos rojos.

Mejoran la absorción de hierro

Para maximizar la absorción del hierro presente en las nueces, es recomendable combinarlas con alimentos ricos en vitamina C, como frutas cítricas, pimientos rojos o fresas ya que este nutriente mejora notablemente la absorción del hierro no hemo de los alimentos vegetales, facilitando su disponibilidad para el organismo.

Además, no podemos olvidarnos de que las nueces no solo contribuyen a mejorar los niveles de hierro y otros minerales, sino que también aportan proteínas de alta calidad y esto también favorece la bajada de probabilidades de que aparezca la anemia. Las proteínas son necesarias para la regeneración y reparación celular, incluidas las células sanguíneas y ayudan a mantener el cuerpo en un estado óptimo para producir y renovar los glóbulos rojos. Por este motivo, las nueces pueden ser una excelente fuente de proteínas vegetales en dietas vegetarianas o veganas, las cuales suelen presentar un mayor riesgo de anemia si no están bien equilibradas en cuanto a nutrientes.