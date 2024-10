¿Cuántas veces podemos usar el mismo aceite de oliva sin perjudicar a nuestra salud?

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es un alimento versátil, que no sólo aporta sabor a nuestras comidas, sino que también es una fuente de salud para el cuerpo, por lo que al incluirlo en nuestra dieta de manera regular, se aprovecharán todas sus propiedades con las que mejorarán tanto la salud física como el bienestar general.

Sin embargo, la subida del precio del aceite hace que nos pensemos comprar una nueva botella o garrafa en el caso de tener la opción de reutilizarlo y aprovecharlo un poco más. Pero ¿hasta qué punto es saludable reutilizar el aceite? ¿Podemos hacerlo tantas veces como creamos oportuno?

Número de veces que podemos usar un mismo aceite

Realmente la cantidad de veces que se puede reutilizar un mismo aceite sin poner en riesgo nuestra salud depende de lo que hayamos cocinado anteriormente. No va a tener la misma utilidad un aceite en el que ya hayamos freído unas croquetas porque va a ensuciarlo mucho antes, que reutilizar el mismo aceite después de haber freído unas patatas.

Ahora bien, si queremos una respuesta más firme, según explica en el portal Infosalus, Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, e ingeniero técnico agrícola, más conocido por ser el autor del blog Gominolas de Petróleo, que "todo depende, pero cuanto menos se haga, mejor. Pero claro, hay veces que hay que reutilizarlo porque si lo utilizamos en grandes cantidades para freír en una freidora, por ejemplo, no vamos a estar cambiando el aceite cada dos por tres".

Menciona que, según un científico del CSIC que ha estudiado el tema, en condiciones ideales sería posible reutilizar el aceite hasta 20 veces. "Es decir, condiciones ideales como controlando la temperatura, con alimentos que no ensucien mucho el aceite, filtrándolo bien, y todo esto no lo solemos hacer en casa, o al menos no de forma tan rigurosa", advierte este tecnólogo de los alimentos.

Además, recuerda que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda no reutilizar el aceite. En un informe científico sobre la acrilamida, que es una sustancia química que se utiliza para varias aplicaciones industriales como la elaboración de materiales plásticos que están en contacto con los alimentos, señalan que hay que "limitar la reutilización del aceite de fritura; es preferible usar aceite nuevo". Por ello, aconsejan, fundamentalmente, aplicar el sentido común y reutilizar el aceite lo mínimo posible o, en caso de hacerlo, que no se use más de 3 o 4 veces en general.

Beneficios del aceite de oliva

El aceite de oliva es uno de los productos más valorados en la dieta mediterránea y su consumo ofrece múltiples beneficios para la salud. Es rico en ácidos grasos monoinsaturados, especialmente en ácido oleico, lo cual contribuye a reducir el colesterol "malo" (LDL) y a mantener o, incluso, aumentar los niveles de colesterol bueno (HDL).

Esto ayuda a proteger el sistema cardiovascular, disminuyendo, por tanto, el riesgo de enfermedades cardíacas y arteriales. También contiene una gran cantidad de antioxidantes, como la vitamina E y los polifenoles, que combaten los radicales libres y previenen el envejecimiento celular y reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.

El consumo habitual de aceite de oliva beneficia al sistema digestivo, ya que facilita el tránsito intestinal y ayuda en la absorción de nutrientes. Además, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar síntomas de enfermedades crónicas, así como también se asocia con una mejor función cerebral y una menor incidencia de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, gracias a sus antioxidantes y a su acción protectora sobre las células nerviosas.

Otro aspecto significativo a la vez que positivo que tenemos que descatar del consumo de aceite de oliva es su papel en la regulación de la glucosa en sangre, lo cual es especialmente beneficioso para personas con diabetes tipo 2, ya que contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina. También se utiliza en el cuidado de la piel, ya que sus antioxidantes y nutrientes aportan hidratación y ayudan a mantener la elasticidad, previniendo el envejecimiento prematuro.