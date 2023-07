El nuevo gel de mentol 'efecto frío' inmediato que arrasa en Mercadona y que te ayudará a combatir la ola de calor

España es conocida por su clima mediterráneo y soleado que puede llegar a ser uno de sus puntos fuertes que la hacen atractiva para residentes y visitantes de todo el mundo. Sin embargo, los veranos se están volviendo cada vez más calurosos y las olas de calor más frecuentes, con temperaturas extremas que desafían los récords históricos, poniendo a prueba a la población y al medio ambiente. Así, en temperaturas que alcanzan más de 40 grados en algunos puntos geográficos del panorama nacional, combatir los extenuantes grados resulta casi imposible. Más allá de ventiladores y aires acondicionados, otros remedios sencillos y económicos están popularizándose en las redes. Uno de ellos es el gel 'efecto frío' de Mercadona, más concretamente el gel refrescante mentol Deliplus para pies y piernas. Su cometido no era el de hacernos más llevaderos los infernales grados que continúan en aumento, sino proporcionar alivio a las piernas fatigadas, con una sensación de pesadez y hormigueo, con el objetivo de hacer que se sientan más livianas. Pero sus creadores ya están alcanzando otro nicho que podría cambiar el rumbo de este producto. ¿Lo mejor? un módico precio de 2,50 euros. Pero, ¿De qué está hecho este gel?, ¿Cómo funciona?

Según los usuarios que han dado reseñas de su efecto, aplicar este gel de efecto frío en todo el cuerpo antes de acostarse proporciona una sensación fresca que ayuda a dormir cómodamente y con una sensación de frescor que, incluso, te hará taparte. Incluso un usuario de Tiktok y Twitter @juaanmardgz, ha comentado que "esta mañana no sé si en Tiktok o aquí, he visto que recomendaban este gel para el calor, total que he ido a Mercadona a cogérmelo porque estaba desesperado de sudar por respirar y vayaaaa que si funciona", afirma antes de rematar: "Por 2'50 podéis pasar frío pero frío frío aún estando a 40º hacedme caso".

¿Cuál es su composición?

La etiqueta del gel de Mercadona nos proporciona información sobre los ingredientes y composición de este nuevo milagro casero contra las altas temperaturas. En primer lugar, menciona que está formulado con una base de agua combinada con alcohol desnaturalizado, que es comúnmente utilizado como conservante en cosméticos y también se encuentra en geles antibacterianos y desinfectantes. También contiene alcohol cetearílico, un emoliente ligero que mejora la fluidez de las emulsiones y tiene propiedades de impermeabilización para acondicionar la piel y el cabello.

Entre los ingredientes adicionales se encuentra el ciclopentasiloxano, una silicona que actúa como solvente volátil y no reseca la piel; la parafina líquida, un aceite mineral derivado del petróleo y el carbón que proporciona hidratación y elasticidad; el propilenglicol, un compuesto con capacidad hidratante y lubricante muy utilizado en la industria cosmética; y el acrilato de sodio, un compuesto que puede generar dermatitis y es mirado con precaución por los dermatólogos.

La composición del gel de Mercadona también incluye el copolímero de acriloildimetiltaurato, que se utiliza como estabilizador y agente formador de película en cremas corporales; el mentol, un alcohol extraído del aceite esencial de Menta piperita que proporciona un efecto refrescante y calmante; el extracto del rizoma del Ruscus aculeatus, que tiene propiedades antiinflamatorias y venotónicas para favorecer la circulación; y el extracto de arándano, que ayuda en el cuidado de la piel dañada y le otorga flexibilidad.

Además, el gel contiene vitamina E, un antioxidante natural que protege la piel sensible y evita daños; isohexadecano, un aceite mineral que suaviza la piel y disuelve otras sustancias; aceite de Menta arvensis, que disminuye el dolor y la inflamación, mejorando la circulación de las piernas gracias a sus propiedades refrescantes y vasoconstrictoras; glicerina, que proporciona elasticidad e hidratación; polisorbato 80, un emulsionante y humectante; y oleato de sorbitán, un emulsionante que también distribuye la fragancia.

¿Cómo actúa?

El producto de Deliplus no solo se presenta como un gel para aliviar dolores o malestares, sino que se promociona como un tratamiento completo para brindar relajación y confort duraderos. Se afirma que reduce de manera significativa la tensión muscular y la hinchazón.

Su textura es ligera y agradable, con una consistencia ligeramente acuosa al contacto con la piel. Proporciona una sensación intensa de frescura de forma inmediata. La clave para obtener los mejores resultados con este gel es su aplicación adecuada. Se recomienda usarlo una o dos veces al día, según sea necesario, o como parte de tu rutina diaria si tus extremidades inferiores están sometidas a un esfuerzo considerable.

Para su aplicación, extiende el gel de manera uniforme mediante un masaje circular ascendente, comenzando desde los pies y llegando hasta los muslos. Aplicarlo después de una ducha refrescante y en momentos de tranquilidad te brindará un mayor confort.

Asimismo, como hemos indicado, el gel cuenta con un complejo defatigante que incluye ingredientes como el mentol y el aceite de menta, los cuales proporcionan un efecto ultra refrescante y relajante. Además, la glicerina contribuye con una hidratación beneficiosa para la piel.

Por otro lado, el extracto Ruscus aculeatus, además, se trata de una planta medicinal tradicionalmente utilizada para tratar los síntomas de malestar de piernas pesadas. También se incluye vitamina E, que nutre y protege la piel, y aceite de ricino, que acondiciona, calma y suaviza la piel.

Sin embargo, otros alertan de sus riesgos si se aplica en otras zonas para las que no está indicado. Algunos alertan de que rociarlo por todo el cuerpo puede tener efectos indeseados como alergias e irritaciones. Por ello, evitarlo en casos de piel sensible o aplicarlo directamente sobre heridas.