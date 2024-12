¿Se puede guardar el roscón de Reyes en el frigorífico?

El roscón de Reyes es un dulce tradicional que se consume principalmente en España y en varios países de América Latina durante la celebración de la Epifanía o Día de Reyes, que se celebra el 6 de enero. Este postre cuenta con la particularidad de que, aunque pueda parecerlo, no es un dulce como los demás, sino que es un tipo de pan; por lo que lleva los mismos ingredientes que el pan.

Nos despista su forma redonda, decorada con frutas de colores confitadas y a menudo espolvoreado con azúcar. El roscón puede ser simple o relleno con crema, nata, trufa o dulce de leche, según las preferencias de cada uno. Es típico compartirlo en familia o con amigos durante el desayuno o la merienda del día de Reyes, acompañado de una bebida calentita como una taza de chocolate caliente.

El hecho de que sea un pan cambia la manera en la que lo conservamos ya que cuando no lo vamos a consumir todo en el mismo momento y lo tenemos que guardar suele venirnos a la cabeza la duda de si podemos conservarlo en frío. Los expertos explican que depende de los ingredientes que se hayan utilizado en su fabricación. De esta forma, cuanto más frescos sean, mejor aguantarán en el frigorífico.

Envolverlo en papel film transparente

Para conservar en su mejor estado el roscón de Reyes, debemos envolverlo en papel film transparente con la idea de que ni coja olor a nevera, ni tampoco se mezcle con los de otros alimentos que estén en el frigorífico.

Si no tiene relleno, no es necesario refrigerarlo. Puedes guardarlo en un lugar fresco y seco, preferiblemente en un recipiente hermético o envuelto en papel de aluminio o film transparente para que no se seque. Eso sí, debemos consumirlo en un plazo de 2-3 días para que no pierda su frescura.

En el caso de que tenga relleno, debemos conservarlo en el frigorífico a una temperatura de 4 °C o menos. Para evitar que se reseque, cubrirlo con papel film o guardarlo en un recipiente con tapa. Antes de consumirlo, debemos sacarlo unos minutos antes de llevárnoslo a la boca ya que así el relleno no estará demasiado frío y el roscón estará más bueno.

¿Puedo congelar el roscón de Reyes?

Puedes cortarlo en porciones individuales y congelarlas por separado. Para hacerlo, envuelve cada porción cuidadosamente en papel film y colócala luego dentro de una bolsa especial para congelación. De esta forma, evitaremos que el roscón absorba los olores de otros alimentos. También está la opción de congelarlo entero o en trozos más grandes, siempre teniendo en cuenta que será mejor consumirlo lo antes posible.

Si necesitas conservarlo por más tiempo, puedes congelarlo. Lo ideal es hacerlo sin relleno y añadirlo después de descongelarlo. Si ya tiene relleno, también se puede congelar, pero puede afectar ligeramente a la textura, la cual se humedece en exceso.

Para descongelarlo adecuadamente, puedes meterlo en el frigorífico unas horas antes y después déjalo a temperatura ambiente.