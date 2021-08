Té kombucha: Verdades y mitos sobre el 'elixir' de moda

En los últimos tiempos se ha puesto muy de moda el té kombucha, una bebida ancestral con más de 2.000 años de existencia y ampliamente conocida en China como un 'elixir' indicada para todo tipo de dolencias: desde tónico para la digestión, la piel o la caída del cabello hasta una bebida energizante y preventiva contra enfermedades como el alzhéimer. Pero, ¿qué hay de cierto en su efecto milagroso?, ¿cuáles son sus verdaderos beneficios?

La kombucha es un té dulce fermentado a partir de un hongo llamado SCOBY (una colonia simbiótica de bacterias y levaduras, para ser exactos). Y durante el proceso de fermentación, el té gana en probióticos, lo que contribuye a mantener en buen estado el microbioma o, para entendernos, la flora intestinal. El resultado es una bebida que mezcla el sabor dulce con ácido y amargo, pero que se puede concentrar de distintos sabores como limón, té verde, piña o jengibre.

Sin embargo, y pese a que cuenta con muchos beneficios,no hay evidencias científicas firmes que avalen su efecto milagroso. La mayoría de los estudios se han realizado en ratas u otros animales y, si bien es cierto que estos muestran mejoras en su salud al ingerir esta bebida, todavía no existen suficientes estudios que confirmen los mismos efectos en seres humanos.

Además, cuenta con algunas contraindicaciones para algunas personas.

Contraindicaciones del té kombucha

En primer lugar hay que saber que el tipo de bacterias y hongos que lleva la kombucha puede variar según el tipo de té, el tiempo de fermentación o los microorganismos que haya presentes en el lugar donde se prepare la bebida.

Esto es debido a que es un conjunto vivo y su composición va cambiando conforme al medio, por lo que su preparación y la conservación de la colonia requieren unas precauciones higiénicas especiales.

Por otro lado, como esta bebida no está pasteurizada, "el té kombucha no es recomendable para personas que tengan alguna patología intestinal o del sistema inmunológico, mujeres embarazadas que no hayan consumido antes este alimento, mujeres lactantes y niños menores de 5 años", explica la OCU.

También hay que tener en cuenta que hay que consumirse en cantidades moderadas, ya que en exceso puede producir malestar digestivo (diarrea, flatulencia…). Si bien es cierto que la cantidad de alcohol es muy pequeña, su presencia debe tenerse en cuenta en casos de personas con problemas de alcoholismo o en fase de recuperación.

BENEFICIOS

Al igual que otros alimentos fermentados, como el kéfir o el yogur, presenta una gran carga de probióticos, es decir, bacterias saludables que contribuyen a mantener una flora intestinal equilibrada y variada. También es rica en vitaminas del grupo B (B1, B2, B6, B9 y B12), vitamina C y enzimas. Así pues, estos son algunos de los beneficios que te puede aportar la kombucha a la salud:

• Probiótico: contribuye a equilibrar o controlar todas las funciones en la flora intestinal. Así, combate el estreñimiento, mejora la digestión y ayuda al tránsito intestinal.

• Antioxidante: Especialmente cuando se elabora con té verde, parece tener efectos antioxidantes en el hígado. Los estudios en ratas han observado que reduce la toxicidad hepática causada por químicos tóxicos. Un trabajo publicado en Journal of Microbiology Biotechnology señala que “las moléculas antioxidantes producidas durante el periodo de fermentación podrían ser la razón de las propiedades hepatoprotectoras y curativas eficientes de este té contra la hepatotoxicidad inducida por fármacos.

• Mejora el sistema inmunológico: ayuda a mejorar la defensa natural contra las infecciones gracias a su contenido en vitamina C y B12 y enzimas.

• Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas: Puede mejorar dos marcadores de estas patologías, el colesterol LDL (malo) y el colesterol HDL (bueno). El té verde protege las partículas de colesterol LDL de la oxidación, que se cree que contribuye a la enfermedad cardiaca.

Otros de estos supuestos beneficios, tal y como recoge la OCU, son: