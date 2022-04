El método de Jason Momoa para ponerse en forma en el rodaje de Aquaman 2

Jason Momoa es uno de los personajes más famosos del panorama artístico. De Khal Drogo en Juego de Tronos a su personaje en Aquaman, del Universo DC, Jason Momoa se ha convertido en un ejemplo de superación física en cada uno de sus personajes . Para preparar sus papeles, el actor recurre a un básico en su rutina de entreamineto para recuperar su forma y eliminar algún que otro kilo de más. El actor siempre ha preferido las rutinas y actividades al aire libre que el fitness clásico y resultados le ha dado: más de 100 kilos de puro músculo en pantalla. Pero, ¿cuál es el truco preferido del fornido actor?: la escalada. Te contamos sus beneficios y la rutina seguida por Momoa.

Tras poner su portentoso físico en manos de Mark Twight, el fundador de Gym Jones, uno de los requisitos fue ''no levantar pesas''. En contra de todo pronóstico a Momoa no le gusta demasiado el gimnasio; ''Es monótono y puedes quedarte estancado. Me aburro, así que hago mucho más boxeo, surfeo y escalo. Hago las cosas que amo hacer cuando no estoy entrenando para un personaje.''

En la búsqueda de alternativas optaron por el entrenamiento workout climbing, una de las pasiones de Momoa. Para este workout climbing, el actor apuesta por la pared más difícil del rocódromo, con agarres complicado y apoyos muy separados. "Es un trabajo full body y exige mucho esfuerzo, ¡me siento vivo con la escalada!", reconoció.

BENEFICIOS

La escalada fortalece las manos y los antebrazos, los bíceps, los hombros, el cuello, los trapecios, la parte superior de la espalda, los dorsales, la parte inferior de la espalda, los abdominales, los glúteos, los muslos y las pantorrillas. Todo el cuerpo, incluido el sistema cardiovascular, se beneficia de la escalada".

Es como hacer columpios con pesas kettlebells; la escalada también está a medio camino entre los entrenamientos cardiovasculares y el entrenamiento muscular "funcional", ya que utiliza una gran cantidad de músculos "de tracción", incluidos los dorsales y los bíceps, así como el núcleo, al tiempo que quema un montón de calorías.

Además, cuando intentas encontrar en equilibrio para tus manos o piernas durante la escalada, esencialmente haces lo mismo cuando refuerzas tu núcleo durante las planchas: la manera perfecta de desarrollar bíceps más grandes y una gran espalda.

Eso sí, si tienes excesivo peso o porcentaje de grasa corporal, tendrás mayor dificultad para escalar (como es el caso de Momoa). A mayor peso corporal, más fuerza tendremos que emplear para subirnos, saltar, etc. Por lo tanto, si eres consciente de que te falta perder un poco de peso y quieres empezar a escalar, te sugerimos que estés un tiempo en déficit calórico para utilizar la grasa como fuente de energía mientras realizar entre dos y cuatro entrenamientos de fuerza por semana con la finalidad de mejorar tu fuerza

Entrenamiento AR-7

Se trata de un método de entrenamiento alternante en el que se levanta el máximo peso hasta llegar al fallo muscular lo antes posible. Todo en un circuito de varios ejercicios que requieren un esfuerzo enorme con pocos segundos de descanso en cada ronda.

Debes empezar con 7 series de 7 repeticiones con 7 segundos de descanso entre cada serie para un circuito predeterminado de ejercicios. A continuación sigue la misma secuencia con el número 6 (6 series, 6 repeticiones y 6 segundos de descanso). Por último, ir a 5 en todo,en una ronda final. Descansar 1 a 2 minutos entre cada ronda.

Es importante que, después de un período de tiempo, se cambien o alternen los ejercicios y se aumente ligeramente la cantidad de peso.En el caso de Jason Momoa, trabajaba cada día un grupo muscular de forma específica. Lo más recomendable. Y es que este entrenamiento requiere de una recuperación adecuada para no provocar lesiones