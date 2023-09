No es cuestión de modas, aunque algunos se lo tomen como tal. En España, entre el 19% y el 28% de la población presenta intolerancia a la lactosa de forma diagnosticada. Y se estima que el 80% de la población mundial sufren intolerancia a la lactosa en mayor o menor grado. Arranca la temporada de comedores en los colegios y la pregunta sobre la intolerancia a la lactosa es obligada para saber lácteos que puedes incorporar en tu dieta aunque seas intolerante. Otros, sin embargo, desde la más profunda ignorancia, intentan subirse a un carro que no es el suyo, ante la percepción de que están tomando algo más ligero y digestivo. Y ni siquiera se detienen a pensar lo siguiente: ¿Es perjudicial tomar leche sin lactosa si no soy intolerante?

Lo primero que hay que aclarar es que la lactosa es el principal azúcar de origen natural que se puede encontrar en la leche y en los productos lácteos. Y que algunas personas son intolerantes a la lactosa porque son incapaces de digerirla, lo que les provoca problemas intestinales. Pero eso no quiere decir que aquel al que no lo produce estos efectos la leche con lactosa vaya a sentir mejoría intestinal por tomar leche sin lactosa.

Posibles problemas digestivos

Tomar leche sin lactosa sin ser intolerante no es recomendable, ya que la leche normal es una fuente de energía y nutrientes y no tiene sentido médico dejar de aportar esos aspectos al cuerpo humano. Es más, si una persona no es intolerante a la lactosa y frecuentemente consume este tipo de productos puede convertirse en intolerante.

Si una persona no es intolerante a la lactosa y frecuentemente consume este tipo de productos puede convertirse en intolerante

Y entonces, ¿por qué muchas personas se empeñan en tomar productos sin lactosa a pesar de no sufrir intolerancia? La leche sin lactosa 'se vende' como más ligera y digestiva y muchos piensan que es un bien de por sí, sin percatarse de que no es un mensaje para cualquier consumidor. La leche sin lactosa ni es más ligera (no contiene menos calorías, carbohidratos, ni grasas y tiene exactamente los mismos valores nutricionales que la leche normal) ni es más digestiva para las personas tolerantes a la lactosa. Es más, tal y como apuntan los expertos, realmente si consume habitualmente alimentos que incorporan enzima lactasa, podemos provocarnos una intolerancia a la lactosa progresiva y, además, enmascarar otros problemas digestivos que nada tienen que ver con la lactosa.