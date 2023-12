Estos remedios te ayudarán a aliviar la pesadez estomacal después de la cena de Nochebuena

El consumo de bebidas alcohólicas o gaseosas, comidas abundantes o no masticar adecuadamente los alimentos son algunas de las razones por las que tienes pesadez estomacal después de un día de excesos de ingesta alimentaria como es la jornada de Nochebuena. Para evitarlo, se recomienda evitar comer grandes cantidades e intentar, en la medida de lo posible, la ingesta de alimentos ricos en verduras.

Si ya te has pasado con lo que no debías, estos son unos remedios que pueden aliviar la pesadez estomacal. El sistema digestivo, como no está acostumbrado, estos días tiene que hacer un sobresfuerzo para digerir y metabolizar los alimentos extra que recibe. Existen algunas infusiones que pueden ayudar a aliviar el proceso digestivo en este día de resaca alimentaria.

Algunas infusiones de hierbas por sus propiedades digestivas

Jengibre

El jengibre ayuda a mover más rápido los alimentos que están causando la indigestión en el estómago, contribuyendo a la reducción de naúseas, vómitos y diarreas. Los químicos en el jengibre también pueden ayudar a reducir la náusea, los vómitos y la diarrea. Las personas con malestar estomacal pueden probar agregando jengibre a sus alimentos o beberlo como té.

Melisa

Esta infusión sirve para calmar los retortijones ya que sus hojas mejoran los trastornos que provocan indigestiones y digestiones lentas gracias a sus propiedades sedantes, antiespasmódicas y antimicrobianas.

Evita tomarla si sufres alteraciones de la tiroides, en el embarazo y durante la lactancia. Hinojo