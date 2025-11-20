"El Omeprazol tarda de 24 a 72 horas en hacer el efecto máximo y puede empeorar la acidez": no es un protector de estómago

Se acerca la Navidad y son muchas las comidas y cenas que tenemos este mes. El fármaco más utilizado es el Omeprazol, pero no se le da un buen uso porque muchos individuos no conocen sus propiedades y su verdadero funcionamiento. Estos se suelen tomar antes o después de las comidas, para contrarrestar los efectos, aunque realmente no sea así.

El Omeprazol se trata de uno de los medicamentos de la familia de los Inhibidores de la bomba de protones (IBP). Es una proteína que se encuentra en las células del estómago y es la responsable de generar ácidos estomacales. La principal función de este fármaco es tratar los síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir, desde ardor hasta inflamación o dolor. Otro uso que tiene es la cura de úlceras estomacales. Estas pueden ser producidas por enfermedades infecciosas. Además, con él también se pueden prevenir sangrados y úlceras digestivas que han sido producidas por la toma de otros medicamentos.

En definitiva, se encarga de reducir la cantidad de ácido producido por el estómago. En ninguno de los casos, este genera una capa protectora, por lo que no se podrá usar para poner remedio a las comidas copiosas como indica esta doctora en sus redes sociales. Además, tampoco se puede utilizar para un uso esporádico. Su efecto no es rápido y se comenzará a sentir a partir de las 4 o 6 horas después de haberlo tomado.

Este siempre se debe tomar bajo prescripción médica y las cantidades siempre las aconsejadas por el especialista, así que se debe evitar la automedicación. Los efectos secundarios que puede generar son cefalea, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea y vómitos. De hecho, a largo plazo puede aumentar el riesgo de infecciones digestivas.

Alternativas al Omeprazol

Aunque la mejor recomendación es tomar alimentos que no produzcan reflujo, estos pueden ser fritos, grasas, picantes o muy dulces, comer pronto y acostarse temprano, existen algunos medicamentos que pueden ser más efectivos que este. Estas son las sales de fruta, el bicarbonato o los medicamentos con almagato.

Las sales de fruta suelen combinar bicarbonato con ácidos orgánicos suaves que, al disolverse en agua, producen una reacción efervescente. Esta efervescencia facilita la digestión al favorecer un vaciamiento gástrico más ligero y, además, ayuda a neutralizar el exceso de acidez. Una de sus ventajas es la rapidez de acción, ya que suelen proporcionar alivio casi inmediato. También resultan agradables para muchas personas por su sabor suave y su sensación refrescante.

El bicarbonato de sodio, por sí solo, es un antiácido clásico. Su capacidad para neutralizar el ácido clorhídrico del estómago lo convierte en un recurso sencillo y accesible para aliviar la acidez ocasional. Su acción es rápida, aunque su uso debe ser moderado, pues un consumo excesivo puede alterar el equilibrio ácido-base del organismo o generar molestias por exceso de gas.

Por otro lado, los medicamentos con almagato pertenecen al grupo de los antiácidos no absorbibles. Actúan neutralizando el ácido y formando una capa protectora sobre la mucosa gástrica. Esto ayuda a disminuir la irritación y a prolongar la sensación de alivio. A diferencia de otros antiácidos, el almagato suele tener una baja interacción con otros medicamentos y un perfil de seguridad favorable, por lo que suele emplearse en casos de acidez recurrente o molestias digestivas más persistentes.

En conjunto, estos productos pueden ser útiles para aliviar síntomas digestivos leves. Sin embargo, es importante usarlos con prudencia y consultar a un profesional de la salud si las molestias son frecuentes o intensas.

