Seguro que el paracetamol nunca falta en casa, pues en Estados Unidos es muy común el Tylenol que es un analgésico cuyo ingrediente activo es el paracetamol. Actúa después de 30 minutos de haberlo tomado y produciendo un efecto en el que el dolor se reduce y baja la fiebre. Este es efectivo para el dolor y no causa problemas en el estómago como irritación gástrica. Además, pueden usarlo tanto adultos como niños mayores de 12 años. Como novedad, desde la delegación de Trump relacionará este fármaco con el uso en el embarazo con autismo. De hecho, próximamente se anunciará una terapia contra el trastorno. Sin duda, esto marca un antes y un después en la política sanitaria de los Estados Unidos.

Desde la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, más de 600 con o sin receta contienen acetaminofén que se utiliza para bajar la fiebre y aliviar tanto el dolor de cabeza, como el muscular, menstrual, de gargantas, muelas y de espalda. Desde la Agencia recomiendan un uso responsable, porque las consecuencias son muy graves, tales como una sobredosis o daños en el hígado. En casos más leves, los síntomas pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, confusión e icteria. De hecho, muchas veces pueden ser confundidos con una gripe o un resfriado.

El acetaminofén se utiliza en otros medicamentos con receta como los analgésicos como la codeína, la oxicodona y la hidrocodona. La dosis más alta recomendada para adultos es de 4.000 miligramos al día. En relación con el autismo, la FDA no ha mencionado nada.

Alternativa para pacientes con riesgo cardiovascular y renal

A diferencia de otros fármacos, el Tylenol no eleva la tensión arterial ni afecta a la función renal de manera significativa. En pacientes con hipertensión, se recomienda su uso como primera opción. Además, aquellos que cuentan con una insuficiencia renal o antecedentes cardiovasculares, se pueden tomar, pero sin abusar. Este fármaco está incluido dentro de la lista de los medicamentos esenciales según la Organización Mundial de la Salud, avalando su seguridad, eficacia y accesibilidad.

Eficacia limitada en dolores intensos

Aunque siempre se piense en el paracetamol como la medicación que cura la mayoría de los dolores, es cierto que, si estos son muy intensos, su eficacia es limitada. Estos son los que se producen después de una operación u oncológico. Este tampoco cuenta con un efecto antiinflamatorio, siendo mejor opción otros fármacos. Aunque es seguro para las embarazadas, es un grupo de riesgo y su consumo se debe moderar y observar.