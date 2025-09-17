Un protector solar que evita problemas en la piel y contamina menos: el increíble descubrimiento de unos investigadores de Sevilla

El protector solar es el producto más importante en la rutina de belleza. Igualmente, muchos de ellos irritan la piel y producen picor. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla ha puesto solución desarrollando nuevos compuestos naturales con alto potencial fotoprotector, que podrían ofrecer una protección, pero sin dañar la piel. Se encuentra en fase de análisis, pero si después de todas las pruebas, es seguro se llevará a la industria cosmética. En este estudio ha participado la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México.

El ingrediente que se está investigando es la morina que es un flavonoide natural que tiene propiedades antioxidantes. Los investigadores han desarrollado dos derivados, por un lado, la oxima de morina y, por otro, la semicarbazona de morina. Este segundo presenta una mayor capacidad de absorción de la radiación UV y destaca por su efecto antioxidante y antiinflamatorio. Es decir que, también actúa contra los radicales libres que provocan el envejecimiento y el daño celular.

El siguiente paso dentro de la investigación será desarrollar un producto final que esté combinado con los filtros solares que ya están aprobados. Así se podrá lanzar al mercado protectores solares más seguros, naturales y ecológicos, ya que favorecen al ecosistema marino. En los últimos años, ha crecido la demanda de productos naturales que protejan la piel y no tengan residuos químicos que sean peligrosos.

Otro protector solar que repara el ADN

Todos los protectores solares tienen como función principal proteger de la radiación solar. Sin embargo, una firma sevillana repara el ADN. Este disminuye el número de lesiones genéticas y repara el daño visible. Los de Lico Cosmetics son filtros seguros y libres de toda sospecha en cuanto a los disruptores endocrinos y proporcionan una fotoprotección completa frente a los rayos ultravioleta. El extracto de Chayote aumenta la síntesis y la actividad de enzimas de reparación de las tres principales lesiones del ADN y así la piel se puede defender mejor.

