Esta especia la tenemos en la cocina y no solo sirve para la pizza: "Ayuda a combatir a los radicales libres relacionados con el envejecimiento"

La especia que usamos para condimentar las pizzas es el orégano. Este es conocido por su sabor intenso y ligeramente amargo, se emplea ampliamente en pastas, carnes, pescados y ensaladas. Sin embargo, más allá de su rol gastronómico, el orégano es una fuente rica de compuestos bioactivos que le confieren propiedades medicinales muy valiosas. La médica María Muñoz analiza los beneficios que provoca esta hierba aromática tanto a nivel físico como mental.

Valor nutricional del orégano

Aunque se consume en pequeñas cantidades, el orégano aporta una gran variedad de nutrientes. Entre sus componentes destacan:

Vitaminas : contiene vitamina A, C, E y K, todas con acción antioxidante y protectora.

: contiene vitamina A, C, E y K, todas con acción antioxidante y protectora. Minerales : es rico en calcio, hierro, magnesio, potasio y zinc, esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

: es rico en calcio, hierro, magnesio, potasio y zinc, esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Fibra dietética : favorece la digestión y la salud intestinal.

: favorece la digestión y la salud intestinal. Aceites esenciales : entre ellos, el carvacrol y el timol, responsables de sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias.

: entre ellos, el carvacrol y el timol, responsables de sus propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Polifenoles y flavonoides: compuestos antioxidantes que combaten el daño celular.

Aunque no se consume en grandes cantidades como otros alimentos, incluso una pizca de orégano puede sumar beneficios a la dieta diaria.

Beneficios del orégano

Para empezar, es un potente antioxidante natural. Esto se debe en gran parte porque contiene polifenoles como el ácido rosmarínico y el carvacrol. Estos ayudan a combatir los radicales libres que están relacionados con el envejecimiento. Además, se pueden prevenir enfermedades cardiovasculares, reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer y mejorar la piel y los tejidos. De hecho, algunos estudios han demostrado que el orégano seco puede tener una capacidad antioxidante mayor que muchas frutas y verduras.

También ayuda a frenar muchas bacterias, virus y hongos. Por ello, los aceites esenciales se utilizan en términos terapéuticos porque contienen carvacrol y timol, aunque se debe consumir prestando mucha atención porque tienes efectos adversos. Sus propiedades antiinflamatorias hacen que sea una buena especie y puede ayudar en dolores musculares o articulares, disminuir los síntomas de enfermedades inflamatorias intestinales y mejorar la recuperación después de lesiones o tras un esfuerzo intenso físico.

La digestión es un problema que se ha extendido por el ritmo de vida que se lleva caracterizado por la inmediatez. Así que este actúa aliviando los gases y la hinchazón. Favorece en la absorción de nutrientes, previene el estreñimiento y reduce las molestias estomacales asociadas a infecciones leves. En forma de infusión detrás de comidas copiosas puede resultar súper beneficiosa. Al contener muchas vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, contribuye a un buen funcionamiento del sistema inmunológico. Se refuerzan las defensas y se protegen las células del daño oxidativo.

Es un gran aliado para el corazón porque reduce la presión arterial por su contenido de potasio. Previene la formación de coágulos y disminuye el colesterol. Así que incluirlo en la dieta contribuye a un estilo de vida cardioprotector.

Desventajas y precauciones

Aunque el orégano tiene múltiples beneficios, es importante mencionar algunas precauciones. Por ejemplo, el aceite esencial es muy concentrado y puede irritar si no se diluye. En esta puro, si se consume en exceso puede causar molestias digestivas.

