La infusión que protege contra la migraña, reduce el estrés y mejora la salud respiratoria

Las infusiones han ganado mucha importancia en los últimos años porque generan muchos beneficios para la salud. Una de las que más se comenta es el té de menta, muy agradable por su sabor refrescante y cuenta con múltiples propiedades medicinales. La menta siempre se ha utilizado en la medicina tradicional de diferentes culturas, ya sea para calmar dolores digestivos, aliviar el estrés o refrescar el aliento. Hoy en día, la ciencia moderna respalda muchos de estos usos, aunque también advierte de ciertos efectos adversos o limitaciones que conviene conocer.

Beneficios del té de menta

Entre las múltiples ventajas que ofrece esta bebida, mejora la digestión. Esto se debe a los aceites esenciales, especialmente el mentol que ayuda a relajar los músculos del tracto gastrointestinal. De hecho, favorece la expulsión de gases, reduce la hinchazón abdominal y calma las molestias del síndrome del intestino irritable. Beber una taza después de la comida es perfecto para prevenir la sensación de pesadez. Su efecto calmante y relajante es ideal para el sistema nervioso. Muchas personas las utilizan antes de dormir para conciliar el sueño y reducir la ansiedad. Esta no contiene cafeína, a diferencia del verde y el negro.

Otro de sus poderes es ser el aliado perfecto para aliviar los dolores de cabeza y la migraña. Su efecto refrescante disminuye la tensión muscular y la presión. No reemplaza el tratamiento médico, pero puede ayudar. Sus beneficios respiratorios son esenciales para descongestionar de forma natural. Además, calma la irritación de la garganta, siendo recomendada para resfriados, gripes y alergias. Las propiedades antioxidantes están presentes como flavonoides y los ácidos fenólicos. Unas sustancias que combaten el envejecimiento. Este protege el organismo frente a enfermedades crónicas relacionadas con el estrés oxidativo.

Las propiedades antibacterianas y su sabor fresco son un gran aliado para un aliento fresco. Se puede beber después de las comidas y se neutralizan los olores más fuertes como el ajo o la cebolla. El control del peso siempre es un desafío y esta bebida es baja en calorías y puede sustituir a otras azucaradas. Su aroma, según algunos estudios, pueden reducir los antojos y la sensación de hambre. Los compuestos de la menta realizan una acción analgésica y antiinflamatoria. Un aliado natural para molestias musculares, cólicos menstruales y dolores leves.

Desventajas del té de menta

Aunque cuenta con muchos beneficios, es cierto que, cuenta con algunas desventajas, sobre todo, si se abusa de su consumo. Una de ellas es que puede agravar la acidez estomacal, sobre todo, en personas con reflujo gastroesofágico. Los ácidos suben al esófago y provocan ardor. Si interactúan con medicamentos puede interferir. Los más frecuentes son los relacionados con la acidez, los anticoagulantes y otros para la hipertensión. Puede dar reacciones alérgicas, sobre todo, aquellas personas que presentan intolerancia a la menta. Entre los síntomas incluyen irritación en la piel, dolor de cabeza o molestias respiratorias si se consume en exceso.

Otras personas que pueden tener efectos secundarios son aquellas que tienen cálculos biliares. Al tomar el té de menta aumenta el riesgo de cólicos biliares. Durante el embarazo tampoco se recomienda tomarla, sobre todo, en exceso porque podría estimular contracciones uterinas.

¿Cómo preparar y consumir el té de menta?

El té de menta puede elaborarse de diferentes formas:

Infusión de hojas frescas : se colocan unas hojas de menta en agua caliente durante 5 a 10 minutos.

: se colocan unas hojas de menta en agua caliente durante 5 a 10 minutos. Infusión de hojas secas : se utilizan bolsitas de té o menta seca.

: se utilizan bolsitas de té o menta seca. Combinado con otras hierbas: muchas veces se mezcla con manzanilla, jengibre o té verde para potenciar sus beneficios.

La recomendación general es consumir 1 a 3 tazas al día, evitando excesos para prevenir efectos adversos.