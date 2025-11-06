Dos recetas fáciles y rápidas que se pueden hacer con el medio aguacate que sobra de la tostada

Las personas que comemos aguacate en las tostadas sabemos que la mitad que sobra ya no está igual al día siguiente. Después de haber mirado muchos consejos para su conservación, he encontrado dos recetas muy fáciles que son muy recomendables para aprovecharlo en otras horas del día, bien para solucionar un snack y sustituirlo por unas patatas fritas o para la pasta.

Cuáles son los beneficios del aguacate

Consumir aguacate con regularidad puede aportar múltiples beneficios al organismo, desde mejorar la salud cardiovascular hasta favorecer el buen funcionamiento del cerebro.

Uno de los principales beneficios del aguacate es su alto contenido de grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados, como el ácido oleico. Estas grasas son similares a las presentes en el aceite de oliva y han demostrado ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL, mientras mantienen o aumentan el colesterol HDL, considerado “colesterol bueno”. Esto convierte al aguacate en un alimento aliado para la salud del corazón, contribuyendo a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además de sus grasas saludables, el aguacate es rico en vitaminas y minerales esenciales. Contiene vitamina E, un potente antioxidante que protege las células del daño causado por los radicales libres. También aporta vitaminas del grupo B, importantes para el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. De igual modo, es una excelente fuente de potasio, mineral indispensable para mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, regular la presión arterial y favorecer la función muscular. De hecho, el aguacate contiene más potasio que el plátano, alimento popularmente asociado a este nutriente.

Otro beneficio destacable es su aporte de fibra dietética, tanto soluble como insoluble. La fibra contribuye a mejorar la digestión, favorece la sensación de saciedad y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Por esta razón, el aguacate puede ser especialmente beneficioso para personas con problemas digestivos, quienes buscan controlar su peso o quienes necesitan estabilizar sus niveles de glucosa. La fibra soluble, en particular, alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino, fortaleciendo la salud intestinal y el sistema inmunológico.

El aguacate también contiene compuestos bioactivos, como los carotenoides y los fitosteroles, que poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Estos compuestos pueden contribuir a la protección de la piel, la salud ocular y la prevención de enfermedades degenerativas. Asimismo, su perfil nutricional lo convierte en un excelente alimento para el cerebro: las grasas saludables, junto con las vitaminas, ayudan a mantener una adecuada función cognitiva y podrían incluso tener un papel en la prevención del deterioro mental asociado al envejecimiento.

Dos recetas fáciles y rápidas con aguacate

En la primera sacaremos el aguacate, lo pondremos en un bol, le echaremos harina de trigo, levadura en polvo y unos granitos de sal. Posteriormente, se mezcla todo y se crea una masa homogénea que podemos manipular según nos apetezca. Una de las más fáciles es ponerla en forma de rulito y cortarla. Después, con las manos se hacen bolas pequeñas y se presiona con el pulgar. Así puede cocer durante tres o cuatro minutos y el resultado será una pasta casera.

Otra opción es darle formas, por ejemplo, de corazón y meterlo en la freidora de aire durante 10 minutos unos 140º. Así se puede preparar un snack muy casero y sacarle mucho partido a este alimento.

