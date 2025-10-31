¿Qué hace la creatina?: "Protege al cerebro frente al deterioro asociado con la edad"

Uno de los complementos más buscados es la creatina. Interesa a muchas personas y se asocia, sobre todo, con la pérdida de peso y con ganar más músculo. Aunque tiene muchos beneficios, es cierto que hay matices y se debe conocer cuáles son sus efectos y cómo se debe tomar.

Qué es la creatina

Se trata de un compuesto natural que el cuerpo produce a partir de aminoácidos y que también se encuentra en alimentos como la carne y el pescado. Su función principal es ayudar a generar energía rápida en las células musculares, lo que mejora el rendimiento durante ejercicios de alta intensidad y corta duración, como el levantamiento de pesas o el sprint. Además, su suplementación puede favorecer la recuperación muscular y el aumento de masa magra. Es uno de los suplementos más estudiados y seguros cuando se usa en las dosis recomendadas.

Según la médica experta en metabolismo y hormonas, Isabel Viña: "la creatina no sustituye al ejercicio físico, lo potencia. Esta no nos hace engordar, mejora la hidratación intramuscular. Un músculo mejor hidratado como cualquier otra célula es un músculo que funciona mejor".

Todas las células funcionan y necesitan agua. Además, la creatina no causa caída del pelo porque no afecta a ninguna de las fases implicadas en el crecimiento del cabello ni tampoco en ninguna de las hormonas implicadas en el crecimiento y caída. Por otra parte, la creatina ni causa daño renal, ni cálculos renales.

Un músculo que funciona mejor, entre otras cosas gracias a la toma de creatina, es un músculo que utiliza más alimento y por tanto produce más sustancias de desecho, que es la creatinina. Esa creatina sale del músculo, pasa por la sangre hasta que se elimina por los riñones, por lo que transitoriamente ciertas personas pueden tener elevaciones transitorias de la creatina en sangre, pero no porque el riñón vaya mal, sino porque su músculo está funcionando mejor y produce más basura, pero perfectamente seguro. Por otra parte, la creatina no produce cáncer, sino que se ha demostrado incluso protectora en determinadas situaciones y además incluso se ha dado a determinados pacientes.

Ha demostrado ayudar en otras cosas a reducir la pérdida de músculo. Y por último, pero no menos importante, la creatina no es la solución para el deterioro cognitivo, pero sí que parece que protege frente al deterioro asociado con la edad.

Cómo tomar la creatina

Existen varias estrategias para tomar la creatina. Se debe saber que no es obligatorio tomarla, pero si se decide complementarse, se tiene que tener en cuenta varios factores. La estrategia más antigua es hacer una fase de carga de 20 gramos al día durante una semana para después seguir con una dosis de mantenimiento entre tres y cinco gramos.

La siguiente es ajustarlo al peso corporal, siendo la dosis 0,1 gramos de creatina por cada kilo de peso corporal. La tercera, y la que recomienda la médica experta en metabolismo y hormonas, Isabel Viña es tomar de manera crónica entre tres y cinco gramos porque esta actúa por acumulación y a menos que se tenga un evento a corto plazo del que se quiera beneficiar de los efectos, no es mejor incrementar su ingesta porque favorece a la aparición de molestias gastrointestinales.

Qué creatina es mejor tomar

Además, de tener el logo, siendo la mejor creavitalis, debe tener un número de registro que es fundamental para saber si se trata de una replica o la verdadera. Esta es la forma más rápida para conocer si la marca está utilizando solo la patente o solo pega la pegatina como se puede hacer en cualquier albúm de coleccionables.

