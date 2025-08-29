Isabel Viña, médica, sobre la creatina "No es obligatorio hacer deporte para aprovechar todos los beneficios"

Los suplementos han marcado un antes y un después en la población. Todas las personas quieren conseguir una buena salud y forma física. Uno de los más famosos es la creatina. Esta se produce de forma natural en los riñones, el hígado y el páncreas y se puede obtener de la carne y el pescado. Su principal función es actuar como fuente rápida de energía en actividades de alta intensidad y corta duración. La médico Isabel Viña ha explicado cuando es el mejor momento para ingerirla y ha comentado que no es necesario que se haga ejercicio físico: "Es importante acordarnos de tomarlo todos los días. Adaptar la toma de creatina a nuestra rutina".

Antes o después del entrenamiento

Cuando se tiene en cuenta la función que tiene la creatina y qué efectos produce en el cuerpo, es necesario conocer cuándo es el mejor momento para ingerirla. Varios estudios demuestran que puede ser ante o después de un entrenamiento, aunque no es el único. Así se pueden aprovechar la absorción por el aumento del flujo sanguíneo y la sensibilidad que tienen los músculos a los nutrientes. Si se toma antes de realizar el ejercicio físico, puede ayudar a tener depósitos disponibles, aunque su efecto no es inmediato. Sin embargo, si se toma después, los músculos están más receptivos y se almacenará con más eficacia, sobre todo, si se combina con una comida rica en carbohidratos o proteínas.

Ya que hay que mantener la constancia diaria en su ingesta, es muy importante que los días que no se realiza ejercicio físico también se tome. Su mejor acompañamiento es junto a comidas que lleven hidratos de carbono para que se mejore su absorción. Normalmente, se suele consumir entre tres y cinco gramos diarios para mantener los niveles óptimos. No es tan importante que sea un momento del día exacto, sino que se mantenga la constancia. Su efecto se da de medio a largo plazo y no de forma aguda como ocurre con la cafeína.

Recomendaciones prácticas

Para sacarle el mayor partido a la creatina, la mejor opción es combinarlo con comidas que contengan hidratos de carbono y proteínas, para mejorar la absorción. Normalmente, se recomienda tomarla después de entrenar, aunque mientras se mantenga su constancia no importa mucho el momento del día en el que se haga. Además, se debe mantener una buena hidratación, por esta favorece la retención de agua intracelular.

Beneficios de la creatina

Además de ser súper beneficiosa para aportar más rendimiento físico durante la actividad, es cierto que, resulta ventajosa para la salud cerebral. Para problemas de sarcopenia ayuda a mejorar muchísimo y en cuanto al cuidado de la piel y el rostro, aplicar una crema con creatina puede reducir la flacidez y las arrugas.

