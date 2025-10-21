La rutina sencilla y personalizada de esta entrenadora personal fortalece la espalda y los brazos

Muchos de nosotros tienen una vida sedentaria y el cuerpo poco a poco se va resintiendo, apareciendo las primeras dolencias. Ya sabemos la importancia que tiene hacer ejercicio a diario, pero el problema es que siempre hay una excusa para no ir al gimnasio ese día o, bien cuando se está allí no se sabe muy bien qué rutina se debe hacer dependiendo de lo que se quiera ejercitar.

La entrenadora personal Regina Rovira resuelve nuestras dudas con una rutina enfocada en fortalecer la espalda, en concreto, los 'rulitos' que se forman debajo de las costillas y los brazos 'flácidos'. Una serie de ejercicios que se pueden llevar a cabo tanto en el gimnasio como en casa y no necesita material. Eso sí, al ser personalizada, se puede incrementar la fuerza añadiendo peso, siendo lo más aconsejable desde botellas de agua a latas de atún, si no se cuenta con unas mancuernas.

Cómo es la rutina de ejercicios para la espalda y los brazos

En primer lugar, se debe hacer un calentamiento. Este consiste en decir sí con la cabeza y después no. Con este movimiento, estaremos preparando al cuello para la actividad y, así reducir lesiones. También, se debe girar de un lado a otro, lo que ella conoce como posición del reloj. Pasamos a los brazos haciendo círculos amplios tanto hacia delante como hacia detrás.

Otra de las partes de cuerpo que se debe calentar son las muñecas moviéndolas en círculo tanto hacia dentro como hacia fuera.

El primer ejercicio que ya no pertenece al calentamiento, es el remo. Se trata de estirar los brazos a la altura de los hombros y como si estuviésemos remando, de uno en uno llevarlo hacia atrás. En este podemos incorporar peso, desde las botellas de agua hasta unas latas de atún que pesan menos. Después repetimos el mismo ejercicio, pero con los dos brazos al mismo tiempo. Si se hace con los brazos más abiertos se trabajará la zona del pecho, mientras que si cerramos el trabajo se estará haciendo en la espalda.

Después de frente, se lleva un brazo hacia dentro, luego otro y, para finalizar, se levantan los dos hacia los hombros. El siguiente es, tocar los hombros con las manos y estirar los brazos hacia arriba. Para ponerlo un poco más complicado, se sube la intensidad, añadiendo un ejercicio más. Se trata de bajar los brazos con las manos en los hombros y voltear el cuerpo hacia la derecha y después hacia la izquierda.

El último ejercicio consiste en ir a la pared más cercana y colocar las manos sobre ella. Abrimos las piernas en V y los codos se sitúan hacia las esquinas y no hacia los lados. Ahora nos impulsamos hacia la pared, haciendo una flexión de pie. Un consejo que nos da la entrenadora personal es que si nos alejamos de la pared, más fuerza estaremos ejerciendo.

Por qué se tienen los brazos flácidos

Esta se debe a una pérdida de colágeno y elastina tisular, bien por la atrofia muscular y por el exceso de tejido graso en esa zona. Aunque existen cirugías como la braquioplastia o el lifting braquial, los ejercicios también ayudarán muchísimo. La flacidez está ligada al envejecimiento y es inevitable. Igualmente, se puede ralentizar y, aunque sigamos esta rutina, también se puede adaptar la alimentación.

Las proteínas ayudarán a ello y es recomendable el consumo de micronutrientes como el omega-3 y el colágeno, además de otros minerales como el Zinc, el azufre y el selenio.

Cómo reducir los rollitos en la espalda baja

Los rollitos en la espalda tienen un nombre más técnico, bra rolls. Se debe a la acumulación de grasa que se forma debajo del omoplato, extendiéndose hasta la zona lateral del tórax. Existen varios motivos por los que aparecen; desde la predisposición genética hasta el sedentarismo y una dieta poco adecuada.

