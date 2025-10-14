¿Qué papel tiene en la salud mental la figura de la coordinadora de intimidad?: "Hay más respeto durante todo el proceso creativo"

El mundo está en constante evolución y la salud mental tiene mucha importancia. En el sector audiovisual, sobre todo, desde el movimiento del Me Too en Estados Unidos, ha aparecido una nueva figura que protege a los actores y actrices en las escenas más complicadas. Una decisión muy acertada que el gobierno de España respalda y, mediante una ley, instaura a que sea obligatoria en cada producción.

En qué consiste la figura de la coordinadora de intimidad

La coordinadora de intimidad desempeña varias funciones durante el rodaje tanto en una producción audiovisual como en el teatro. Entre ellas, mantiene la seguridad de los actores y actrices en las escenas que impliquen desnudos, sexo simulado, violencia sexual y otros contenidos sensibles, al mismo tiempo que ayuda a realizar la visión creativa de la dirección. Además, cuenta con cinco funciones principales.

Proteger y garantizar un entorno seguro para los intérpretes.

Enlace en la negociación entre los actores y actrices, el director o directora y la producción.

Facilitar la comunicación entre los actores y actrices para que sepan cuáles son los límites y el consentimiento de sus compañeros.

Encargada de que se cumplan distintos protocolos de seguridad como por ejemplo el set cerrado, el uso de prendas de intimidad, ya que “se supone que cuando no vamos a mostrar algo en pantalla desnudo, pues tiene que ir cubierto”, explica Rebeca Medina, coordinadora de intimidad y las barreras físicas para evitar el contacto directo entre genitales.

Además, se realizan coreografías de intimidad y coaching de movimiento si lo solicita la dirección.

Qué es la coreografía de intimidad

Es un conjunto de técnicas, prácticas y procesos usados en teatro, cine, televisión o danza para representar escenas íntimas (como besos, caricias, desnudos o actos sexuales) de manera segura, profesional y respetuosa. La coreografía surge a partir de la visión creativa de los directores y directoras, teniendo en cuenta los límites de los actores y actrices. Desde dirección se traslada los pensamientos sobre si se necesita una escena con un tono determinado (romántica, pasional...), qué tipos de posiciones y el nivel de desnudo. Además, de estar construida basándonos en el consentimiento y límites de las personas involucradas.

Qué es el coaching de movimiento

Es el acompañamiento especializado que ayuda a los intérpretes a explorar y expresar la fiscalidad de las escenas de intimidad de manera auténtica, segura y conectada con la historia. “A veces se dejaba improvisar a los actores y actrices y no siempre se conseguía representar con precisión el tono o el tipo de relación . No es lo mismo representar una escena romántica que una pasional o una de dominación”, aclara.

En la coreografía de intimidad existen ingredientes coreográficos específicos y diferentes calidades de contacto físico que responden al tono y tipo de relación que se desea representar.

Por ejemplo, si se trabaja una escena de pasión, el contacto puede tener una energía más intensa, rítmica y dinámica, similar a la de un masaje profundo, donde pueden incluirse agarres o tomas de contacto en zonas como los glúteos o el pecho, siempre dentro de los límites previamente acordados.

En cambio, en un tono romántico o afectivo, el movimiento tiende a ser más suave, lento y fluido, con un nivel de contacto menos invasivo y centrado en zonas neutras del cuerpo, como el rostro, los brazos o la espalda.

Cuándo se impuso la figura del coordinador de intimidad

Esta figura nace en Estados Unidos en el contexto social del MeToo. El movimiento viral por el que miles de mujeres denunciaron los abusos, acosos y agresiones sexuales del productor Harvey Weinstein. “Digamos que el contexto social hizo que en la segunda temporada de la serie The Deuce, en la plataforma HBO, que cuenta la historia del nacimiento de la pornografía en Estados Unidos, una de las protagonistas, Emily Meade, -que tenía un personaje de una trabajadora sexual- consideró que estaba en una situación de privilegio a la hora de poder ayudar a sus compañeros y compañeras del resto de reparto. Entonces, arropada por este contexto social del MeToo y por esta situación de privilegio, pidió tener una figura que pusiera un poco de estructura y orden en todo su contenido íntimo”, resume Rebeca Medina.

En esta ocasión, fue Alicia Rodis, la primera coordinadora de intimidad en Nueva York, y a Amanda Blumenthal, que fue en Los Ángeles con la serie Euphoria. En España, fue a comienzos de 2021, con la serie Now and Then, y con Rebeca Medina como la primera persona en asumir este rol.

“Me puse en contacto con Amanda Blumenthal, que me dio una formación intensiva y luego ya a los meses me aceptó en su entrenamiento y me certifiqué internacionalmente con ella en IPA, que es su International Professional Association”, comenta la propia Rebeca Medina.

Cómo son las escenas íntimas con menores

Las escenas de contenido íntimo que involucran a menores de edad deben tratarse con la máxima cautela y bajo un marco legal y ético estricto, conforme a la legislación española. En ningún caso un menor puede participar en escenas de sexo simulado, desnudo, o con componente sexual o violento

“Se utilizan dobles de cuerpo, mayores de edad, si se quiere falsear un desnudo”, aclara. Rebeca ha trabajado con menores contenido íntimo, pero que siempre a partir de escenas que representan los primeros besos, una situación romántica, pero por supuesto en donde no se tocan ninguna parte íntima y siempre con personas de 14 años en adelante que quizás aparentan en pantalla menos edad.

De hecho, el menor no debe de estar en el mismo espacio físico que una persona que esté desnuda, o haciendo cualquier escena de sexo simulado de violencia sexual durante el rodaje. En estos casos, se rodarán los planos por separado y se utilizarán recursos de montaje (planos subjetivos, fuera de campo, dobles de cuerpo mayores de edad, etc.).

Cómo es el protocolo de actuación en escenas íntimas

Son situaciones donde los actores y actrices se sienten súper expuestos a nivel psicológico, físico y emocional. Así que hay que cuidar mucho el protocolo. Por ejemplo, el consentimiento tiene que ser totalmente informado. “Se tiene que informar a un actor y una actriz de la visión creativa del director sobre los parámetros de nivel de desnudo, actos de sexo simulado y lugares donde se va a producir el contacto físico”, expone. Todo eso se cuenta con un mínimo de 48 horas de antelación para que el intérprete tenga un tiempo y espacio para pensarlo y estar preparado.

Con ello, se quiere transmitir mucha seguridad a la hora de la escena. “Antiguamente, estaba hasta el chofer por ahí, pasaba por el set. Entonces, nosotros cerramos o reducimos el set para que solo esté presente el equipo esencial para poder llevar a cabo la escena y se cree una atmósfera de trabajo privada donde se respete el pudor del artista. No solo se produce esa confidencialidad en el trabajo, sino que además haya un nivel de comunicación y de comportamiento profesional. Es decir, que no haya chistes, no haya burlas, no haya humillación por motivos de género y se respeten los pronombres dependiendo de con quién trabajemos”.

La industria se orienta hacia una cultura del consentimiento

La industria se orienta hacia una cultura del consentimiento. El Ministerio de Trabajo ha visto que esta figura debe ser obligatoria en este tipo de escenas. Se trata de una seguridad frente al acoso y sobre situaciones que pueden exponer a los actores y actrices. La ley ya ha salido, pero habrá unos meses de transición hasta que todas las producciones tengan una coordinación de intimidad.